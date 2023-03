Raluca Moianu își caută o nouă relație. Cum trebuie să fie viitorul iubit al vedetei

Raluca Moianu s-a făcut remarcată în programul intitulat „Iartă-mă!”, care s-a difuzată la TVR 1, în perioada 2000-2007. Ea a primit mai multe premii şi a fost numită „Cea mai bună voce de radio”.

„Am fost din 1994 până în 2003 la Radio Contact, din 2005 am revenit la radio, la Magic FM, şi din 2009 lucrez la Gold FM. Am lucrat în radio dintotdeauna și n-am făcut pauză decât atunci când am fost gravidă”, a povestit Raluca. Ultima emisiune prezentată la tv a fost „Găseşte-mi o familie”, la Kanal D.

La cinci ani de când a rămas văduvă, Raluca Moianu a declarat că este gata să își facă o nouă relație și că nici fiica ei, Maia nu s-a opus când a auzit că își dorește un alt bărbat lângă ea.

„Mara mea are 18 ani acum, este o domnișoară în toată firea. Se pregătește să intre la facultate. Pot comunica orice cu ea și nu avem problemele. Probabil că orice viitor partener o să fie lângă mine, Mara o să fie de acord. Dar eu nu caut un bărbat în mod special, am spus doar că sunt deschisă spre a avea o relație și dacă Dumnezeu vrea asta eu nu o să mă opun”, a mărturisit Raluca Moianu.

Vedeta își dorește un gentleman lângă ea

Vedeta a mai declarat că își dorește un gentleman, pasionat de artă și cu care să poate discuta subiecte complexe.

„Îmi doresc ca viitorul bărbat care o să fie lângă mine să fie un gentelmen, mai exact să fie un bărbat educat, să am ce să comunic cu el și să rezonăm. Eu sunt iubitoare de teatru, de spectacole de balet, deci se înțelege cam cum trebuie să fie bărbatul de lângă mine”, a mai spus Raluca Moianu, pentru Click!