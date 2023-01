Raluca Moianu, dezvăluiri din viața personală: Durerea nu dispare, dar viața merge înainte

Raluca Moianu (53 de ani) este o femeie puternică. Are în spate o carieră de peste 30 de ani în televiune, dar greutățile vieții nu au ocolit-o. Și-a crescut singură fiica după ce soțul ei a fost răpus de cancer în urmă cu câțiva ani.

Nu o interesează televiziunea

Prezentatoare este extrem de mândră de fiica ei Mara, care a împlinit recent 18 ani. Tânăra nu vrea însă să calce pe urmele mamei ei și vrea să urmeze o cu totul altă carieră. Este în clasa a Xll-a la Liceul Caragiale din București și vrea să dea admitere la Facultatea de Drept.

„A fost o perioadă în care, ca să își dezvolte abilitățile de comunicare, am dus-o la Școala de televiziune Junior. Era unul dintre copiii cei mai buni. Probabil, a moștenit din familie partea aceasta. Dar mi-a spus că sub nicio formă nu își dorește să fie sub lumina reflectoarelor, iar eu îi respect această dorință a ei. Dacă nu vrea, nu insist.

Mara vrea să se înscrie la Drept, să se facă magistrat. Termină liceul anul acesta. Studiază la Caragiale, la matematică-informatică. Și învață gramatică, economie… pentru Facultatea de Drept. Avem o relație bună. Suntem exact în perioada în care ea a crescut și mă scoate la cafea“, povestește Raluca Moianu.

Cel mai greu moment

Jurnalista spune că pierderea soțului a fost cel mai greu moment al vieții ei, dar și al fiicei sale care era atunci doar un copil. Au reușit cu greu să meargă mai departe.

„Durerea nu dispare, dar viața merge înainte, nu avem ce face. Ne avem una pe alta. Și nu avem cum să facem altfel. Dar este important că ea, acum, se concentrează pe școală, pe ceea ce are de făcut. Își dorește foarte mult să intre la facultate, să aibă o meserie care îi place. Încă nu știe exact dacă va fi: avocat, procuror, notar.

Important este să descopere în timp ce vrea să facă, spre ce are înclinație. Asta o atrage în acest moment și învață pentru acest lucru. Iar eu sunt foarte încântată. Mai ales că învață din proprie inițiativă, nu pentru că stau eu cu gura pe ea“, a mai spus Raluca Moianu, potrivit viva.ro.