Raiul fostului preot Iosif Mateuț de la Ciocaia. Zeci de mii de lalele, cultivate din pasiunea vieții sale

La Ciocaia peste 80.000 de lalele de toate culorile se leagănă în bătaia vântului pe o suprafață de peste 3 000 de metri pătraţi Laleaua, cu eleganţa ei, e simbolul armoniei, al vieţii fericite.

Unul dintre secretele lui Iosif Mateuț e că folosește soiuri care și-a au demonstrate perenitatea

<Sunt soiuri selectate, soiuri care nu dispar într-un an doi. Nu sunt F1 cum se numesc în lumea știintifică. Din 150 de sortimente pe care le-am cultivat în decusul anilor au rămas cam 10%, deși în decursul anilor am dat o mică avere pe bulbii din import. Toți cei care au luat bulbi de la mine sunt mulțumiți. Din 3 s-au făcut 9 bulbi, din 9 s-au făcut 27 și aa mai departe. Bulbii la modă, deși florile lor sunt frumoase, într-un an doi dispar cu desăvârșire. Asta, pe mine ca și cultivator, mă doare.

Când vezi o plantă minunată, care îți fură ochiul, să vezi că peste un an –doi dispare, asta înseamnă că ai muncit degeaba>, spune Iosif Mateuț. Cultivatorul explică faptul că bulbii din import se modifică genetic ca în primul an să arate foarte bine, şi arată excelent, fură ochiul. Dar în al doilea an deja sunt mult mai slabi, iar în al treilea an dispar cu desăvârşire.

<Bulbii de cea mai bună calitate, în general, la lalele, se produc renunţând la floare. Rămâne tija. Pe seama acestei tije vor creşte bulbii înlocuitori, bulbii floriferi mari, şi puii lor. De la un singur bulb s-a făcut un buchet întreg, o tufă întreagă. Şi petalele sunt 8 la număr, nu 6 ca de obicei. Înseamnă că se simt foarte bine>, spune Iosif Mateuț.

Iosif Mateuț și plantația sa au fani care revin an de an la Ciocaia. Spun că acolo e un colț de rai <Aici mai uităm și de necazuri că e numai frumusețe și pace>, spune o vecină a cultivatorului.

O experiență de 44 de ani

În cei 44 de ani de când cultivă lalele, Iosif Mateuț a trecut prin diverse etape. După ce a experimentat la Episcopia Bihor, a încercat ulterior să aibă experienţe horticole la Cadea, iar din 1999 a pus bazele afacerii cu lalele la Ciocaia, unde a pornit totul de la zero. Primele cărţi de horticultură şi le-a adus din Budapesta, profitând de faptul că bihorenii de la graniţa cu Ungaria puteau face „mic trafic” şi înainte de Revoluţie. Iosif Mateuţ spune că la Ciocaia a plantat 100.000 de bulbi şi şi-a amenajat un spaţiu la subsol pentru a păstra bulbii. Regine printre lalele sunt Christina – o lalea bordo cu galben căreia i-a dat numele fiicei sale, dar şi Miranda, o lalea tip bujor, dublă, roşie. Din familia „lalelelor papagal” o lalea neagră , dantelată sau cu franjuri îşi poartă cu mândrie haina printre suratele ei.

Cei care cumpără bulbi de la domnul Mateuţ pleacă musai şi cu sfaturi despre întreţinerea florilor şi a bulbilor. Unul dintre secretele sale în lupta cu rozătoarele e ceapa şi usturoiul. Câte un bulb de ceapă ornamentală plantat între flori îndepărtează, cu mirosul specific, rozătoarele.