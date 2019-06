Opoziția nu renunță! Gestul surprinzător al liberalilor. De ce s-au scandalizat mai mulți senatori și deputați

Unii parlamentari ai Opoziției au început să împartă rahat colegilor. Gestul a fost interpretat în mai multe moduri, dar deputații și senatorii nu s-au sfiit să guste.





Chiar la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, mai mulți parlamentari au făcut un gest surprinzător. Liberalii au început să împartă rahat colegilor din PNL. Cutia a fost adusă de Cezar Preda, deputat al PNL. Totuși, unii senatori și deputați s-au simțit jigniți. Mai mulți dintre liberali au servit din acea cutie, informează Antena 3.

Din primele informații, nu se știe dacă gestul a fost făcut cu intenție sau o pură coincidență.

Este a treia moţiune cu care se confruntă Cabinetul condus de Viorica Dăncilă, cea care a preluat şi şefia PSD, după încarcerarea lui Liviu Dragnea, scrie Digi24.

Moţiunea de cenzură a fost depusă şi citită săptămâna trecută în plen de deputatul liberal Gigel Ştirbu.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă le-a adresat ironic partidelor de Opoziție o întrebare legată de dorința acestora de a prelua guvernarea. „Vă întreb cu toată sinceritatea: chiar vă doriţi să veniţi la guvernare, chiar vă doriţi să schimbaţi acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu ştiu că nu. Nu am văzut (...) nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcţionarea economiei în interesul cetăţenilor. Am văzut însă declaraţiile publice ale liderilor, multe metafore şi sloganuri, am văzut că vreţi să tăiaţi subvenţiile agricultorilor. (...) Vreţi să daţi afară oameni, să eliminaţi vouchere de vacanţă, să reduceţi şi să tăiaţi. Ce le propuneţi românilor, ce vor câştiga printr-o eventuală venire a dumneavoastră la guvernare? Sloganuri?”, a continuat Viorica Dăncilă, înainte de votul moțiunii.

De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a răspuns Opoziției, care a acuzat-o de întârzierea majorării pensiilor, așa cum prevede legea. Aceasta a declarat că sunt numai neadevăruri și că respectivele partide nu au cum să înțeleagă ce înseamnă majorări, deoarece guvernele din care au făcut parte ori au tăiat pensii și salarii, cu referire directă la Guvernul Boc, ori nu au făcut nimic pentru a le crește. „Noi creștem venituri, dumneavoastră le tăiați”, a spus premierul.

Viorica Dancila schimba din temelii PSD-ul! Planul SURPRINZATOR, dupa condamnarea lui Dragnea

Pagina 1 din 1