Raed Arafat prezintă evenimentele de la Crevedia. Ora la care au ajuns echipele de salvare

Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit despre evenimentele tragediei de la Crevedia. Oficialul a prezentat în primă fază cauzele care au dus la producerea exploziilor. Ea spune că Obiectivul a fost autorizat în octombrie 2011 de către ISU Dâmbovița cu capacitate GPL de 4.000 de litri. În iulie 2020 a fost efectuat un control inopinat, în timpul căruia s-au descoperit mai multe nereguli. S-a retras autorizația, iar câteva luni mai târziu, în septembrie, ISU Dâmbovița a efectuat un nou control.

În timpul celor de-al doilea control, autoritățile au constat că stația GPL funcționa fără autorizație, așa că au aplicat o amendă în valoare de 30.000 de lei. O alta în valoare de 10.000 de lei a fost aplicată pentru o cisternă care nu era legală.

Pe 13 octombrie 2020, patronul stației GPL a notificat ISU Dâmbovița că punctul de lucru din Crevedia a fost închis. Raed Arafat spune că în acel moment rolul ISU s-a finalizat din punct de vedere al legii.

Șeful DSU a spus că primul apel la 112 a fost dat la ora 18:48. Acesta a fost preluat de ISU Dâmbovița. Inițial s-a spus că este vorba despre o locuință. Anunțarea a fost făcută de cetățenii care locuiau în apropiere. Pentru eveniment au fost primite mai multe apeluri.

A fost anunțat și ISU București, care are plan comun de intervenție și are punct comun mai aproape, în Buftea. Se trimit patru autospeciale de apă cu spumă, cinci ambulante, o terapie intensivă, elicopter SMURD și descarcerare. Ulterior s-au mai trimis echipe.

Prima echipă a sosit la fața locului la 19:06. Aceasta a fost echipa din Buftea. Șeful turei de serviciu raporta că incendiu se manifesta violent la un imobil și a văzut incendiu la o cisterna. A început evacuarea și stingerea incendiului la cisternă.

Ca urmare a apelurilor multiple, ISU Dâmbovița a suplimentat forțele cu încă două autospeciale și două ambulanțe

La ora 19:10 a venit și primul echipaj ISU Dâmbovița, cu primele două autospeciale de apă cu spumă. Vorbim de două zone diferite. La ore 19:45, la locul tragediei a ajuns și adjunctul șefului de la ISU Dâmbovița.

Alimentarea se făcea prin navetă, mașinile mergeau și alimentau. Este o problemă cu care ne confruntăm permanent, explică Arafat.

Raed Arafat spune că echipele ajunse la fața locului au intervenit imediat. Primele măsuri au fost următoarele:

Fiecare echipaj a început să ceară sprijin. Au fost trimise suplimentar și mașini de incendii, și ambulanțe. Permanent s-a acționat pentru dispersarea gazului din zonă, prin perdea de apă și răcirea permanentă a cisternelor.

La 19.25 a ajuns la fața locului ofițerul ISU București care era de serviciu. La 19.30 s-a activat grupa operativă de la ISU Dâmbovița, iar la 19.32 s-a emis mesaj Ro-Alert.

Planul roșu de intervenție s-a activat la ora 19:39, explică Raed Arafat.

Modul în care au acționat echipele DSU și orele la care au ajuns ofițerii:

„Când am ajuns eu erau stabilite dispozitivele și toate aspectele. Nu a venit Arafat să dea dispoziții cum să stingă incendii. Vreau să înțeleagă toată lumea asta, că e o coordonare comună. Am insistat pe trimiterea imediată a roboților și retragerea pompierilor.

Chiar dacă se dăduse comandă de evacuare a zonei, oamenii continuau să circule. Zona nu poate fi controlată ermetic. Am insistat ca jandarmii să fie foarte fermi și să evacueze civilii, inclusiv personalul MAI”, a explicat Raed Arafat.