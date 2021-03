Raed Arafat a prezentat noile restricții anti-COVID.

Circulația nu va mai fi permisă după ora 20.00, în localitățile în care incidența infectărilor crește peste 7 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne,Raed Arafat, a prezentat noile restricții menite să împiedice răspândirea COVID-19.

Conform afirmațiilor sale, în localitățile în care incidența depășește 4 la mie, circulația va fi restricționată doar în perioada weekendului. Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică se va putea circula doar până la ora 20.00. Operatorii economici își vor putea desfășura activitatea, în aceste localități, până la orele 18.00. Revenirea la situația inițială se va face atunci când incidența va scădea sub 3,5 la mie.

„Dacă incidența depășește 7 la mie, circulația va fi permisă până la ora 20.00 pe durata întregii săptămâni, iar activitatea agenților economici va fi permisă până la ora 18.00, pe toată durata săptămânii”, a explicat Raed Arafat.

Secretarul de stat a precizat că sălile de fitness vor fi închise acolo unde incidența infectărilor va depăși 4 la mia de locuitori.

Totodată, Raed Arafat a precizat că regulile după care vor funcționa magazinele și supermarketurile vor fi stabilite prin ordine comune ale Ministerului Sănătății și ale Ministerului Economiei.

Ce se întâmplă în noaptea de Înviere

Raed Arafat a precizat ce se va întâmpla în noaptea de Înviere, cu prilejul Paștelui Catolic dar și cu prilejul sărbătorii Pesah.

„Pentru noaptea noaptea de 27 spre 28 martie vor fi exceptate de la restricțiile de circulație persoanele care se deplasează la sărbătoarea Pesah. În cazul acestora excepția de circulație va fi extinsă până la orele 22.00. În noaptea de 3 spre 4 aprilie, circulația va fi permisă în intervalul 20.00 – 02.00 pentru persoanele care participă la slujbele religioase pentru Paștele Catolic”, a precizat Raed Arafat.

Raed Arafat a precizat că nu au fost stabilite reglementările pentru Paștele Ortodox deoarece actuala Hotărâre de Guvern este valabilă până pe 14 aprilie. După această dată urmează să fie adoptat un alt act normativ care va stabili ce se va petrece cu prilejul Învierii ortodoxe.

Raed Arafat a mai precizat că măsurile prinse în Hotărârea de Guvern sunt obligatorii și nu vor mai fi dezbătute în comitetele de urgență. El a precizat că rolul acestor măsuri este să restrângă răspândirea infecțiilor provocate de coronavirus.

„Aceste măsuri, cum a zis și domnul prim-ministru, sunt menite să reducă mobilitatea și contactul, pentru a reduce răspândirea virusului SARS-CoV-2. Sunt măsuri care devin obligatorii și nu se mai discută sau dezbat, în cadrul comitetelor. Ce înseamnă, la momentul la care o incidență este atinsă, măsură intră automat pe baza incidenței respective. Când incidența scade sub cifra care am menționat-o, măsura se ridică instantaneu și asta va simplifica lucrurile pentru localitățile și pentru zonele care intră sub aceste incidenţe”, a mai spus Raed Arafat.

