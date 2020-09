Conform USRPLUS, găsim în sectorul 2 blocuri în care oamenii trăiesc cu ghena sub geamuri, spații verzi invadate de gunoaie, maluri ale salbei de lacuri transformate în gropi de gunoi, și, în general, o salubrizare făcută cu mături ca în alt secol și o mimare a spălării străzilor sau a colectării selective. Toate aceste probleme nu se rezumă doar la un trai necivilizat, ci și la un grad crescut de poluare, ce ne afectează sănătatea tuturor. Copiii de azi riscă să fie maturii de mâine cu o sănătate fragilă. În plus, o proastă colectare selectivă condamnă România la plata unor amenzi foarte mari către U.E.

Radu Mihaiu despre cauzele acestor probleme: „ Mizeria din sector este efectul direct al Corupției. Se știe că operatorul de salubritate, Supercom, este o firmă de partid, prietenă de decenii cu UNPR și PSD. În ultimii 20 de ani, are monopol în Sectorul 2. Fiecare primar ce s-a perindat la conducerea administrației, a moștenit și întreținut înșurubarea Supercom la bugetul local. Actualii aleși PSD au ocolit legea cât au putut de mult. Au amânat peste termenul legal impus de Instanța demararea licitației pentru desemnarea unui nou furnizor de astfel de servicii, au făcut eforturi colosale în Consiliul Local pentru a-i asigura monopolul și pentru următorii 20 de ani. Prin infama taxă de habitat, au transformat primăria sectorului 2 în colector de bani pentru Supercom. Împreună cu colegii mei, candidați USRPLUS pentru Consiliul Local, am organizat mai multe dezbateri și întruniri cu cetățenii și organizațiile civice din sector odată cu apariția taxei abuzive de habitat. Am contestat-o de 2 ori în Instanță. Cel de al 2-lea proces este, încă, în desfășurare. Am făcut apeluri publice și la ședințele de Consiliu Local, cerând demararea licitației pentru desemnarea unui nou furnizor. Odată ce s-a trecut la conceperea caietului de sarcini, ne-am implicat și în acest proces. Acum 2 luni, am făcut un denunț penal la DNA pe numele lui Onțanu, Toader și Popescu. Infracțiunile vizate sunt abuz în serviciu și uzurparea funcției. Denunțul penal se bazează pe concluziile controlului efectuat la Primărie de către reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.P), ce a scos la iveală fapte ilegale petrecute între 2014-2019 – plăți ilegale efectuate către compania Supercom și 57 de acte adiționale semnate ilegal cu aceeași companie. Am depus și un răspuns oficial al A.N.R.S.C, în care se specifică foarte clar că Supercom are licența expirată din 2019 în Sectorul 2 și nu are dreptul de a presta serviciul în baza unor acte adiționale încheiate cu încălcarea dispozițiilor legale. Ce spune A.N.R.S.C spunem și noi de ani de zile. De aceea spun că, traiul în mizerie, gunoaie și praf este efectul direct al actelor și faptelor de hoție și corupție, metehne pesediste ce au capturat administrația locală din sector. Așadar, trebuie să avem curajul și determinarea să tăiem acest nod gordian și să scoatem hoția din Primărie”.

În viziunea USR PLUS, rezolvarea problemei salubrității în sectorul 2 se va face în 3 pași.

Un prim pas este eficientizarea Direcției de Servicii Publice: „ Vom face un audit extern, căci la această Direcție avem o problemă majoră: nu se verifică dacă operatorul de salubrizare își face treaba corect sau dacă respectă obligațiile din contract. Degeaba fac oamenii sesizări dacă acestea se pierd într-o gaură neagră. Nimeni nu răspunde de nimic, și totuși cetățenii plătesc un serviciu de care, în realitate, nu beneficiază. Salariul vine și trece, indiferent dacă Supercom își face sau nu treaba bine. Pentru o administrație de secol 21 trebuie scoase indiferența și incompetența din Primărie”, spune Radu Mihaiu.

Pasul doi este finalizarea caietului de sarcini pentru licitație. În opinia celor de la USRPLUS Sector 2, modul în care a fost conceput până în prezent favorizează, evident, Supercom. „Sunt „scăpări” voit strecurate ce încalcă cerințele cerute de A.N.R.S.C. De un an de zile, cetățenii sectorului asistă la un „du-te vino” între Primărie și A.N.R.S.C. De fiecare dată, Autoritatea respinge menționând care sunt încălcările de legislație. În tot acest joc de ping-pong, noi acte adiționale și noi plăți ilegale ajung în contul Supercom. Nu intenționăm să refacem caietul de sarcini de la zero, căci ar însemna să mai pierdem 2 ani. Cea mai bună soluție consider că este completarea și îmbunătățirea lui în colaborare strânsă cu A.N.R.S.C. pentru a ne asigura că totul este în conformitate cu legislația. ”, spune Radu Mihaiu.

Al treilea pas este eliminarea taxei de habitat și înlocuirea acesteia cu tarif rezonabil. Radu Mihaiu explică:

„ Există un criteriu european implementat în mai toate statele UE „pay as you throw” (plătești cât gunoi arunci). Ori dacă impui o taxă identică tuturor, nici nu mai contează cât gunoi arunci sau dacă colectezi selectiv sau nu. Totul e la paușal. Și oricum nimeni nu verifică. Din păcate, această taxă nu încurajează nici colectarea selectivă, nici să arunci mai puțin, căci toți plătim la fel de mult. În plus, operatorul Supercom primește un bonus la final de an pentru o colectarea selectivă sub un anumit prag. Așadar, nici operatorul nu are vreun interes să încurajeze colectarea selectivă, iar noi ca stat plătim amenzi extrem de mari. În final, toți pierdem. Preferăm să mergem pe principiul european „plătești cât gunoi arunci” și să încurajăm colectarea diferențiată și plățile diferențiate”. O soluție pentru colectarea selectivă lansată de USRPLUS este încurajarea operatorilor privați, care să revalorifice fracția umedă, sticla, metalul și plasticul. Astfel, orice Asociație de proprietari sau persoană fizică poate încheia un contract cu un astfel de operator. „Completăm o infrastructură de colectare selectivă bine pusă la punct cu liberalizarea activității de colectare gratuită. Astfel de măsuri duc la creșterea țintelor de colectare ale Primăriei, la reducerea cantității de deșeuri depozitate și la valorificarea acestora”, concluzionează Radu Mihaiu.

În concluzie, pentru un sector 2 curat este nevoie de un manager cu viziune, care să știe ce are de făcut. În același timp, este nevoie de un manager care să nu fie acaparat de grupuri de interese și rețele de influență, care să poată lua acele decizii în defavoarea celor obișnuiți să sifoneze banul public spre propriile buzunare și în favoarea cetățenilor.