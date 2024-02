Fiul lui Radu Mazăre, petrecere în lux. Cum a sărbătorit Răducu aniversarea celor 30 de ani

Răducu, fiul lui Radu Mazăre, pare că a moștenit apetitul pentru distracție de la tatăl lui. Deși, încă nu a ajuns la notorietatea fostului primar din Constanța, junele este un personaj destul cunoscut în lumea mondenă.

Fiul lui Radu Mazăre a împlinit 30 de ani

Fiul fostului edil a sărbătorit miercuri seară împlinirea a 30 de ani. Fix în aceeași zi, în urmă cu doi ani, mascații au descins peste el. Dar, se pare că scenariul nu s-a repetat și în acest an. Împlinirea acestei vârste n-avea cum să fie sărbătorită altfel decât în stilul ”Radu Mazăre”.

Răducu a petrecut într-un local luxos din Constanța. Au fost invitați atât prietenii apropiați cât și avocata tatălui său. În timp ce juniorul își sărbătorește ziua de naștere, hotelul familiei Mazăre din Madagascar, în care s-ar fi investit undeva la 1,5 milioane de euro, figurează ca fiind închis temporar.

Un portofoliu de afaceri impresionant

Spre deosebire de tătăl său, Răducu nu este interesat să intre în politică. În urmă cu doi ani a pus bazele unei agenții de marketing digital, iar acum plănuiește să performeze și în zona de tehnologie și HoReCa.

„Am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HoReCA. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, declara, în trecut, Radu Mazăre jr. în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Radu Mazăre jr. mai are acțiuni și la societatea APV Media Turism SA și deține și un PFA în nume propriu. În vara anului trecut a înființat compania Realcasa Tech SRL, o platformă care oferă clienților posibilitatea să investească în proprietăți exclusiviste în Republica Dominicană.

Radu Mazăre jr. vinde case în Republica Dominicană

Cu alte cuvinte Răducu se poate mândri cu faptul că vinde locuințe în Capitală, pe litoralul Mării Negre precum și în Dubai. Iar portofoliul lui nu se oprește aici. În luna noiembrie a anului trecut, fiul lui Radu Mazăre a scos la lumină și proiectul din Caraibe. Tot pe atunci, a dezvăluit la un post de televiziune despre cum a ajuns să vândă locuințele din Dominicană, notează portalul reteteșivedete.

Așadar, la numai 30 de ani Răducu a devenit un antreprenor de succes cu afaceri care se întind peste hotare. O are alături pe mama lui și probabil că așteaptă cu nerăbdare eliberarea din penitenciar a tatălui său.