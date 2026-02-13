Radio Itsy Bitsy aniversează 20 de ani de impact în viața familiilor din România

De 20 de ani, pe frecvența Itsy Bitsy, copiii primesc urarea „Spiritul Bun să vă lumineze sufletul și mintea!” de la cei doi copii extratereștri veniți pe Pământ de pe planeta Zizilon. Itsy și Bisty, apărători ai Galaxiei Xarazon, au ales să aibă grijă de copiii și părinții de pe Pământ, adunând alături o comunitate uriașă de oameni, specialiști, artiști, reprezentanți ai autorităților, sportivi, vedete din domenii diferite, organizații și companii care aleg să investească timp, energie și resurse în sprijinul familiilor cu copii.

„Casa” celor doi extratereștri este Itsy Bitsy FM, un radio pentru copii și părinți fondat de Nadia Paramanov și Felix Tătaru, doi specialiști în media, antreprenori care au identificat nevoia copiilor de a se dezvolta sănătos, cât mai departe de ecrane, într-un mediu sigur, creativ și interactiv, precum și nevoia părinților de apartenență, ajutor și inspirație.

„Cei 20 de ani de Itsy Bitsy reprezintă pentru mine împlinirea unei misiuni de viață: aceea de a fi de ajutor copiilor și părinților români, oriunde s-ar afla. În tot acest timp, am căutat să înțelegem nevoile reale ale familiilor și să construim proiecte, care să aducă sprijin, educație și bucurie. Cred cu tărie că, atunci când un copil se simte iubit și acceptat, își găsește încrederea și libertatea de a-și atinge potențialul. Iar conectarea autentică dintre părinte și copil rămâne prioritatea noastră.” Nadia Paramanov, co-fondatoare și Directoare Itsy Bitsy FM.

Mii de parteneri s-au alăturat misiunii Itsy Bitsy în acești 20 de ani și, împreună, au construit o lume frumoasă pentru copiii români: proiecte legislative cu puternic impact național și sute de evenimente pline de bucurie și mesaj educativ.

Și, pentru că radioul a împlinit 20 de ani, anul acesta a sărbătorit cu o ediție specială a Galei Itsy Bitsy - Lideri pentru Liderași, oferind toată aprecierea și recunoștința acelor lideri - oameni frumoși și valoroși - cărora le pasă de binele superior al copiilor și care au contribuit în mod consistent și valoros la crearea și menținerea vie a lumii Itsy Bitsy. Au fost premiate și organizații cu care Itsy Bitsy a avut, de-a lungul celor 20 de ani, parteneriate strategice cu impact semnificativ pentru binele copiilor, părinților și profesorilor.

Un moment impresionant din seara de celebrare a fost prezența pe scenă a Mariei Tătaru (24 de ani) și a lui Teodor Tătaru (22 de ani), cei doi copii ai fondatorilor radioului, cei care au fost inspirația și motivul inițial de a crea un post de radio pentru copii.

“Itsy Bitsy a fost cel mai bun prieten al meu din timpul copilăriei; înseamnă joacă, înseamnă și un <<outlet>> de unde eu știu cea mai multă cultură generală. Era și momentul meu de liniște – dacă visam urât, puneam Itsy Bitsy; dacă mă simțeam singură, puneam Itsy Bitsy. Dar, cel mai important, pentru mine Itsy Bitsy reprezintă dragostea pe care au avut-o și o au părinții noștri pentru noi și mă bucur că eu și Teodor am fost scânteile de la care a pornit radioul care dă glas copilăriei.” , Maria Tătaru

La eveniment au fost prezenți și foști membri CNA, care au jucat un rol decisiv în acordarea primei licențe de emisie Itsy Bitsy și au susținut existența unui post de radio tematic pentru și despre copii: Attila Gasparik (membru CNA în 2000–2008), Răsvan Popescu (membru CNA în 2000–2024, instituţie la care a fost, de-a lungul timpului, inclusiv vicepreşedinte şi preşedinte), precum și Matei Filip, fiul fostului președinte CNA Ralu Filip (2000–2007).

“Mi s-ar părea normal ca Itsy Bitsy să devină un post obligatoriu. Itsy Bitsy chiar face lucruri potrivite pentru copii. Itsy Bitsy chiar face educație. E o problemă de valori însușite la timp, e o problemă de limbă învățată corect, chiar de bune maniere. Sunt lucruri pe care școala nu prea le mai face. Avem noroc cu Itsy Bitsy. Încă o dată: La mulți ani!”, Răsvan Popescu.

În cadrul evenimentului, au primit aplauze și recunoștință organizații și lideri din diferite domenii, care au fost alături de Itsy Bitsy în aceste două decenii: parteneri culturali, parteneri muzicali, parteneri strategici pentru siguranța copiilor și pentru un stil de viață sănătos, specialiști în parenting, realizatori radio de emisiuni pentru părinți și de emisiuni pentru copii.

Evenimentul a găzduit și mărturii emoționante ale foștilor ascultători fideli ai radioului, acum în vârstă de peste 20 de ani. Aceștia au apreciat acum, cu maturitatea vârstei lor, impactul pozitiv pe care radioul l-a avut în viața copiilor din generația lor. Creativitatea, încrederea în sine, comunicarea, lucrul în echipă, prietenia sunt doar câteva aspecte pe care ascultătorii le-au menționat și le-au îmbunătățit cu ajutorul radioului.

"Radio Itsy Bitsy și-a asumat un rol pe care puțini alți operatori culturali și l-au asumat și cred că e un rol esențial de care e nevoie și sper ca asta să nu se piardă. (...) Mi se pare că orice inițiativă de genul ăsta, care ajunge la 20 de ani, demonstrează în primul rând asta - anduranță - și demonstrează faptul că au fost acolo oameni pasionați, care să facă cumva să reziste. Și sunt convins că n-a fost ușor, mai ales cunoscând cât de cât contextul actual. Și cred că e o inițiativă care trebuie pur și simplu să continue." Călin Deneș, 23 de ani, ascultător Itsy Bitsy FM.

Radioul emite în eter prin 23 de frecvențe locale, precum și online, în întreaga lume, prin intermediul aplicaţiei gratuite ITSY BITSY FM, iar Itsy Bitsy ajunge în casele a peste 80% din familiile cu copii din România. Itsy Bitsy a inițiat și obținut, împreună cu partenerii săi, ca 1 Iunie să fie zi liberă naţională și a iniţiat şi derulează Campania strategică naţională de prevenire şi combatere a bullyingului în şcoli, încă din anul 2019.