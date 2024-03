Monden Puya, la un pas să fie linșat: „Au dat cu sticle pline cu nisip. Sticle de vodcă”







Puya a fost la un pas să fie linșat la un spectacol. Artistul a mărturisit că la unul din concertele sale oamenii s-au revoltat și au aruncat în el cu sticle și alte obiecte. Cântărețul a fost scos de pe scenă cu ajutorul jandarmilor.

Puya, la un pas să fie linșat la un spectacol

Puya a fost invitat la podcast-uli realizat de Mihai Bobonete și a vorbit despre unul dintre cele urâte momente de la un concert. Totul s-a întâmplat în Vama Veche unde oamenii nu l-au plăcut deloc pe rapper. Publicul a explodat, vărsându-și furia pe Puya.

„Am avut un spectacol la Vama Veche. Am fost invitat la ceva adunătură de folk. E un banc care se termină prost… Era organizat de domnul Tucă, dacă nu mă înșel. Și s-au gândit să cheme în acel an și rap. Lansasem eu Undeva în Balcani, Change, etc.

Folkiștii nu au apreciat. Li s-a părut că sună a manele sau ceva. Era prea comercial pentru ei. Și au dat cu sticle pline cu nisip. Sticle de vodcă… Eu, de pe scenă am spus: «Din cauza asta o să vă cânt tot spectacolul». Și am pus următoarea piesă. Ăia, pac, cu sticle. După trei, patru piese li se ridicase… Băi, babe care să îți arate… Ai văzut vreodată?”, a declarat Puya.

Ca să scape de furia oamenilor a fost ajutat de jandarmi

Lucrurile s-au agravat, iar Puya a fost ajutat de jandarmi pentru a putea să plece de pe scenă. Mulțimea era furioasă și a fost greu de stăpânit. Acesta a spus cconcert stabiliseră dinainte să îl întâmpine cu ostilitate, iar cel care a dat tonul revoltei și a agitat atmosfera a fost chiar un alt artist, mai exact Ducu Berți.

„Într-un final, i-am zis DJ-ului care se tot ferea de sticle că i-am enervat suficient, să plecăm acasă. (…) Jandarmii au venit să mă scoată de acolo, era o mini revoluție. După aia am aflat că cineva agitase spiritele și pe net înainte: Bă, dacă vine ăsta, să facem, să îl gonim. Că e blasfemie, cum să aduci rap”, a mai spus artistul.

Puya a spus că Ducu Bertzi i-a agitat pe folkiști

Puya a mai declarat că totul a plecat de la Ducu Bertzi.

„Ducu Bertzi e unul dintre ăia care i-a agitat pe folkiști. Ducu Bertzi e unul dintre ăia, să știi. Eram tot ce se putea mai rău pentru oamenii ăia de acolo. Dar acum mă pufnește râsul, am așa o satisfacție din-aia… Le-aș zice: Băi, folkiștilor! Dacă cumva vreți să mai vedeți rockeri în Vama Veche, cu mine trebuie să aveți concert. Dar cu folkiștii am avut cele mai mari probleme”, a povestit Puya, potrivit cancan.ro.