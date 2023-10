Puya s-a umplut de bani după America Express. Câte case are rapperul

Puya s-a cumințit, şi-a întemeiat o familie alături de Melinda, iar acum rapperul se lăuda că a strâns o avere din emisiuni tv și din concerte. Mai exact, după participarea din sezonul trecut de la America Express, Puya și soția sa, Melinda, s-au îmbogățit. Cei doi și-au construit o vilă pe Bulevardul 1 Decembrie din Bucureşti. Tot în Sălăjan, cartier de care Puya este atașat pe viață.

Din start se poate spune că Puya nu mai este băiatul rău de cartier care, pe vremea trupei La Familia, cânta cu alături de Sișu Tudor. După ce formația s-a destrămat, Puya a reușit să se reinventeze, după ce a cunoscut-o pe Melinda.

Mai nou, Puya și-a mai cumpărat și o casă tradițională din lemn din zona Hunedoara. Dar, în același timp, și-a luat și o casă de chirpici lângă București- proiectul Puymici

„Mi-a cam dat cu construcții… Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep. M-am mai dus, recent, și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. E o zonă acolo de case de semi-părăsite.