Vladimir Putin le-a oferit rușilor o incursiune rară în apartamentul său din Kremlin, într-un material realizat cu prilejul celor 25 de ani de la preluarea puterii. Proiectul face parte dintr-un documentar al televiziunii de stat, intitulat „Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”. Acesta urmează să fie difuzat pe 4 mai.

Primele imagini au fost publicate pe Telegram de jurnalistul Pavel Zarubin, apropiat de linia oficială a Kremlinului. Camera principală surprinsă în filmare este amenajată într-un stil clasic, cu influențe imperiale, evidențiat prin tonurile calde de auriu și bej.

Într-un colț al încăperii se remarcă un portret al țarului Alexandru al III-lea. În partea opusă se află un pian alb, care le-a atras atenția jurnaliștilor.

În centrul camerei, canapele impunătoare și o masă joasă arată că designerul a îmbinat rafinamentul cu semnificațiile tradiționale ale culturii rusești.

Apartamentul lui Vladimir Putin este amenajat într-un stil ce evocă trecutul imperial al Rusiei, cu elemente care par să reflecte admirația sa pentru liderii autoritari din istoria țării.

Prezența portretului țarului Alexandru al III-lea este interpretată de mulți analiști drept un mesaj ideologic, în acord cu promovarea valorilor tradiționale și suveraniste.

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years.

Pe lângă aceste detalii, documentarul oferă secvențe dintr-o bibliotecă, două dormitoare și o cameră descrisă drept o capelă privată.

Apartamentul este situat în interiorul Kremlinului și este locul în care președintele rus petrece mult timp. Filmul surprinde detalii din viața personală și profesională a liderului rus și va putea fi vizionat pe 4 mai.

