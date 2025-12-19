Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri că responsabilitatea pentru inițierea negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina revine Kievului și susținătorilor săi europeni.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul conferinței sale anuale de presă, care a durat peste patru ore și a fost dedicată, în mare parte, conflictului declanșat în februarie 2022. Liderul de la Kremlin s-a declarat mulțumit de evoluția armatei ruse pe front și a respins orice responsabilitate a Moscovei pentru izbucnirea războiului, care urmează să intre în al cincilea an.

Conferința, un eveniment tradițional în calendarul politic al Kremlinului, a combinat întrebările adresate de jurnaliști cu cele trimise de cetățeni, fiind prezentată de autorități drept un exercițiu de dialog direct cu populația.

Vladimir Putin a afirmat că forțele ruse au obținut câștiguri teritoriale semnificative în estul Ucrainei și a susținut că armata rusă va continua să avanseze „pe toată linia de contact”. Potrivit declarațiilor sale, trupele ucrainene ar fi „în retragere în toate direcțiile”, iar Moscova ar urma să înregistreze noi succese militare până la finalul anului.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, iar în cursul acestui an și-a intensificat ofensiva în mai multe sectoare ale frontului. Putin a prezentat aceste evoluții ca pe o confirmare a strategiei militare ruse și a insistat asupra ideii că inițiativa se află de partea Moscovei.

Întrebat de un jurnalist american despre responsabilitatea sa personală în cel mai sângeros conflict de pe continentul european de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Vladimir Putin a respins ferm această ipoteză. El a declarat că Rusia „nu se consideră responsabilă de moartea oamenilor”, argumentând că Moscova nu ar fi început războiul.

Liderul rus a reiterat acuzațiile la adresa autorităților de la Kiev, cărora le-a atribuit vina pentru escaladarea conflictului. În acest context, el a afirmat că Ucraina și aliații săi europeni ar trebui să facă pașii necesari pentru oprirea ostilităților, mai ales în condițiile în care Rusia ar fi făcut deja „compromisuri” în discuțiile purtate cu Statele Unite.

Declarațiile lui Putin vin pe fondul intensificării contactelor diplomatice dintre Moscova și Washington. În acest weekend, emisari ruși și americani urmează să se întâlnească la Miami pentru a discuta conturarea unui posibil plan privind Ucraina. Potrivit informațiilor apărute până acum, documentul aflat în discuție ar implica concesii teritoriale, dar și garanții de securitate pentru Ucraina.

Întrebat dacă Rusia ia în calcul „noi operațiuni militare speciale”, termenul folosit de Moscova pentru a descrie intervenția din Ucraina, Putin a răspuns că nu vor exista astfel de acțiuni dacă Rusia este tratată „cu respect” și dacă „interesele” sale sunt luate în considerare de către Occident.

Președintele rus a lansat avertismente directe la adresa statelor europene, afirmând că eventualele decizii de confiscare a activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina ar avea „consecințe foarte grave”. El a evocat posibilitatea unor represalii și a unor acțiuni în justiție ca răspuns la astfel de măsuri.

În același registru, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat propunerile europene privind desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina. Lavrov a acuzat statele europene că ar urmări transformarea Ucrainei într-o „trambulină” pentru amenințarea securității Rusiei.

Vladimir Putin a abordat și subiectul alegerilor prezidențiale din Ucraina, afirmând că Rusia s-ar putea „abține” de la atacuri în profunzime în ziua desfășurării unui eventual scrutin. Declarația vine în contextul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra liderului ucrainean Volodimir Zelenski pentru organizarea de alegeri.

Zelenski a declarat la începutul lunii decembrie că este dispus să organizeze alegeri prezidențiale, cu condiția ca situația de securitate să permită acest lucru. În paralel, președintele ucrainean a avertizat, aflat într-o vizită la Varșovia, că o eventuală înfrângere a Ucrainei ar putea duce la un atac rusesc „inevitabil” asupra Poloniei.

Pe lângă subiectele de politică externă, conferința de presă a lui Vladimir Putin a inclus și numeroase întrebări legate de situația economică internă. Economia rusă a reușit până acum să reziste sancțiunilor occidentale, însă se confruntă cu probleme precum penuria de forță de muncă, costurile ridicate ale creditării și o inflație persistentă.

În acest context, banca centrală a Rusiei a anunțat reducerea dobânzii directoare de la 16,5% la 16%, menținând obiectivul de a coborî inflația de la nivelul de 6,6% înregistrat în noiembrie la 4% într-un interval de un an.

Putin a răspuns și unor solicitări punctuale venite din partea cetățenilor, promițând să discute cu guvernul despre taxele impuse comercianților și respingând ideea unor reglementări stricte ale prețurilor. Într-o notă mai relaxată, liderul rus a glumit pe seama unei comete care ar urma să treacă pe lângă Terra, prezentând-o drept o „armă secretă” a Rusiei.

Potrivit Kremlinului, aproximativ trei milioane de întrebări au fost adresate președintelui rus înainte și în timpul conferinței, acestea fiind selectate cu ajutorul inteligenței artificiale. Evenimentul este organizat aproape anual din 2001, cu excepția anului 2022, când nu a avut loc pe fondul unor înfrângeri militare semnificative ale armatei ruse în Ucraina.