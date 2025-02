Putin pregătește schimbări rapide, la trei ani de la invadarea Ucrainei

De Ziua Apărătorilor Patriei, cu o zi înainte de împlinirea celor trei ani de la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin a anunțat că va întări armata Rusiei. Potrivit liderului de la Kremlin, trupele rusești vor primi sprijin pentru a face față „schimbărilor rapide”. El a subliniat că militarii implicați în conflictul din Ucraina apără „viitorul țării”.

Înainte de întâlnirea cu Donald Trump și după negocierile de la Riad, Vladimir Putin și-a conturat planul pentru viitorul Rusiei.

În discursul susținut de Ziua Apărătorilor Patriei, liderul de la Kremlin a precizat că intenționează să își consolideze armata pentru a asigura „suveranitatea actuală și viitoare” a Rusiei, conform AFP.

Trupele sale au invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, declanșând cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial și provocând o ruptură cu țările occidentale.

„Azi, într-un context de schimbări rapide în lume, strategia noastră de consolidare şi dezvoltare a forţelor armate rămâne neschimbată”, a afirmat președintele Rusiei.

Today, risking their lives and showing courage, they resolutely defend their native land, national interests and the future of Russia. You are the main heroes of Defender of the Fatherland Day !"

