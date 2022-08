Putin insistă cu asasinatele. Nu doar Zelenski e vizat. Două tentative, dejucate de armata Kievului

Întru-un comunicat de presă, Serviciul de Securitate (SBU) ucrainean a anunțat că o serie de asasinate comandate de autoritățile de la Moscova au fost dejucate cu succes de forțele armate ale țării.

Ucraina a dejucat multiple tentative de asasinare a unor oficiali ai țării

„Serviciul de Securitate (SBU) a prevenit o serie de asasinate contractuale ale reprezentanților celei mai înalte conduceri militaro-politice și ale personalităților publice din Ucraina. Atacatorii se pregăteau pentru eliminarea fizică a ministrului Apărării și a șefului Direcției Principale de Informații a statului nostru, precum și a unui cunoscut activist ucrainean”, a transmis instituția, precizând că a fost arestat un „agent inamic”, ce urma să fie plătit cu suma de 150.000 de dolari pentru fiecare oficial ucrainean ucis.

„Potrivit materialelor anchetei, un rezident recrutat din regiunea Lugansk, care din 2014 a luat parte la ostilitățile de partea țării agresoare în rândurile așa-numitei miliții populare a LNR [n.a. așa-zisa Republică Populară Lugansk], a fost însărcinat cu organizarea crimelor”, a adăugat SBU.

Mai mult, SBU a transmis că, în mai 2022, inculpatul a cooperat cu un „executant” ucrainean din Kiev, cel din urmă fiind pus să comită asasinatele la comandă.

Generalul Kirilo Budanov și războiul din Ucraina

În mai 2022, Kirilo Budanov, șef al serviciului de informații militare al țării, a transmis că Ucraina nu vrea să renunțe la Insula Șerpilor, teritoriu ocupat de trupele ruse încă din prima zi a invaziei din 24 februarie 2022.

„Acesta este un punct important din punct de vedere strategic pentru a deschide rute maritime comerciale, a importa arme și a exclude orice posibile acțiuni militare rusești pe teritoriul Transnistriei, din care să poată ataca partea de vest a Ucrainei”, declara Budanov la acel moment.

Pe 30 iunie 2022, Ministerul rus al Apărării anunța retragerea trupelor sale de pe insulă, astfel că ucrainenii au putut să arboreze steagul țării lor pe insula eliberată, la câteva zile după plecarea trupelor ruse.

Despre sfârșitul războiului din Ucraina

Același Kirilo Budanov afirma, tot în mai 2022, că războiul din Ucraina se va sfârși odată cu moartea lui Vladimir Putin, președintele Federației Ruse.

„El este un criminal de război pentru întreaga lume. Acesta este sfârșitul său, el s-a încolțit singur. Nu vă faceți griji, Ucraina va câștiga”, spunea oficialul ucrainean pe 3 mai 2022, într-un interviu pentru The New Voice of Ukraine, conform Pravda.com.