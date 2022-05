Putin este bolnav sau trebuie să credem că este? Un oligarh apropiat de Kremlin, înregistrat în secret, a spus adevărul

În înregistrarea, obținută de New Lines Magazine și făcută publică, oligarhul îl descrie pe Vladimir Putin ca fiind „foarte bolnav de cancer de sânge”, deși nu este clar exact despre ce tip de cancer ar fi vorba. Cineva care lucrează cu oligarhul a înregistrat în secret conversația și a împărtășit-o cu condiția să rămână anonim.

El a spus că a apelat la această metodă din cauza dezgustului său față de războiul din Ucraina declanşat de Putin. Oligarhul i-a spus că Putin a ruinat economia Rusiei, economia Ucrainei și multe alte economii şi că problema lui e cu capul.

Oligarhul a spus că numai un nebun poate întoarce lumea pe dos

Revista New Lines, publicată de think tank-ul Center for Global Policy, a spus că oligarhul a fost catalogat de Forbes ca unul dintre cei mai bogați 200 de oameni de afaceri ai țării. Directorul revistei, Michael Weiss, care a scris articolul, a adăugat că oligarhul ar fi putut fi sincer sau poate că a încercat în mod deliberat să răspândească aceste dezinformări.

De asemenea şi Boris Karpichkov, un dezertor al KGB-ului în Marea Britanie și fost ofițer al Direcției șef a II-a, specializat în contrainformații, crede că colegul său sexagenar, fost spion, suferă de boala Parkinson, împreună cu „numeroase” alte boli, inclusiv demența.

Generic, oligarhul a fost numit „Yuri”

Yuri se află în prezent în afara Rusiei. Începând cu 2021, averea sa netă era suficient de mare pentru a-l califica drept unul dintre cei mai bogați 200 de oameni de afaceri din Rusia, potrivit Forbes. El a fost lovit de sancțiunile SUA și UE asupra propriului portofoliu din Europa.

Yuri dezminte ideea că Putin „încercă să găsească naziști și fasciști în Ucraina”, şi spune că „toți sperăm ca Putin să moară din cauza cancerului sau de sânge, eventual, din cauza unei intervenții interne la Moscova, cum ar fi o lovitură de stat pentru a scuti Rusia de alte nenorociri. În plus, Yuri îl acuză personal pe Putin pentru uciderea „a peste 15.000 de soldați ruși și a 4.000 sau 5.000 de civili în Ucraina. Este de necrezut. Pentru ce? A ucis mai mulți oameni decât în ​​10 ani în războiul sovietic din Afganistan”.

Yuri, de asemenea, vorbește despre problemele de spate ale lui Putin și sugerează că acestea sunt legate de cancerul de sânge. Oligarhul spune că Putin a suferit o intervenție chirurgicală la spate în octombrie 2021 – la doar câteva luni de „operațiunea sa militară specială” din Ucraina – deși New Lines nu a găsit nicio dovadă care să susțină această acuzație. Oricare ar fi cazul, Putin nu este tocmai sprinten în aceste zile.

S-a aflat de ce Vladimir Putin este atât de umflat

Ashley Grossman, profesor de endocrinologie la Universitatea Oxford, a declarat pentru New Lines : „Putin a fost întotdeauna un bărbat cu aspect foarte în formă, cu un aspect sportiv, subțire. Dar în ultimii doi ani, s-a umplut la fața și gât. Aspectul se numește cushingoid, și este compatibil cu utilizarea de steroizi”.

Steroizii, a spus Grossman, sunt de obicei prescriși pentru diferite tipuri de limfom sau mielom, cancer al celulelor plasmatice, care „poate cauza boli osoase pe scară largă și poate afecta cu siguranță coloana vertebrală și spatele”.

Limfomul este de obicei un tip mai agresiv de cancer de sânge, care necesită chimioterapie puternică care duce la căderea părului, ceva ce Putin nu a experimentat. Alte tipuri de limfoame sunt de grad inferior, pot să nu necesite chimioterapie și sunt mai puțin probabil să afecteze oasele.

Mielomul, chiar și formele mai agresive ale acestuia, nu necesită neapărat chimioterapie. Poate fi adesea tratat cu agenți imuno-modulatori și steroizi, niciunul dintre aceștia nu precipită căderea părului. Mielomul poate duce, totuși, la fracturi de compresie ale coloanei vertebrale, care fac un pacient cocoșat, ceea ce nu e cazul la Putin, mai scrie sursa menționată.