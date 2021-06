Printre participanți se numără români dar și persoane care au venit din străinătate pentru acest eveniment, organizat de Asociaţia Ruskie Motoţiclistî. Startul marșului motorizat s-a dat de la baza pârtiei ”Șoimul”, din Gura Humorului, județul Suceava.

„Sunt liderul naţional al Ruskie Motoţiclistî România, parte din familia Night Wolves – Lupii Nopții – din Rusia. Aşteptăm 150 de motociclişti. Locaţia este publică, noi suntem deschişi, poate să vină oricine să vorbim, să vadă motocicletele, să mănânce un balmoş tradiţional”, a declarat Adrian Fabian, președintele Asociației Ruskie Motoţiclistî, care este afiliată la celebrul club de motocicliști Night Wolves, din Rusia.

Scopul declarat de organizator a fost acela de a transmite mesajul că rușii nu sunt oameni răi, iar Rusia nu este o țară ostilă.

Adrian Fabian a venit însoțit de soția lui, Oana, la rândul ei o mare amatoare de motoare tari.

„M-am îndrăgostit de motor, este un sport extrem, dar motociclismul este o familie. Oamenii sunt foarte faini, se ajută între ei. Nu există să ai o problemă, să fii oprit pe drum, nu există să treacă un motociclist şi să nu oprească ca să te întrebe care este problema. Lucrul acesta m-a impresionat. Am călătorit mult, ne-a plăcut ce am văzut în Rusia, la Moscova. Eram în vacanţă şi doamna care se ocupa de grupul nostru ne-a dus în Moscova, pe o colină, şi acolo se adunau motocicliştii. Era fantastic, oamenii adunaţi, îşi împărţeau băutură bună, nu alcoolică, tot felul de sucuri făcute atunci, ascultau muzică, o întreagă armonie. Erau fete frumoase pe motoare şi am zis gata vreau şi eu. Este foarte avantajos să fii pe motor în zilele noastre, mai ales că traficul este infernal. Cu motorul ajungi mult mai repede peste tot”, a explicat Maria, citată de Adevărul.ro.

Ambasada Rusiei reprezentată la nivel oficial

La evenimentul de la Gura Humorului a fost prezent și Alexander Vasiliev, consilierului ambasadorului rus la București, Alexey Grishaev. Oficialul rus le-a spus celor prezenți că se bucură că o astfel de întâlnire care a fost organizată în cea mai frumoasă zonă a României.

„Mulţumesc pentru această ocazie de a fi printre voi, oameni curajoşi. Mă bucur că sunt în poate cea mai frumoasă zonă a României. A fost o mirare pentru mine când am aflat că există în România şi clubul Ruskie Motoţiclisti. Pentru mine a fost un semn că influenţa ţării mele nu este numai economică sau culturală, ci şi sportivă”, a precizat Vasiliev.

”Lupii nopții” organizația de suflet a președintelui rus

Liderul grupului naționalist de motocicliști ruși ”Lupii Nopții” este Alexander Zaldostanov, poreclit „Chirurgul”. Acesta este recunoscut pentru acțiunile la care participă și pentru susținerea necondiționată a președintului rus, Vladimir Putin.

În august 2019, președintele Putin a participat la un marș organizat de ”Lupii nopții”, în Peninsula Crimea, în ciuda opoziției manifestată de Ucraina. Acesta a venit la întâlnire pe o motocicletă cu ataş produsă de fabricantul rus Ural şi însoţit de autorităţile din Crimeea.