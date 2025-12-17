PUSL continuă protestele: Nu mai vrem improvizații

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă acțiunile de protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, susținând că problema alimentării cu apă nu a fost rezolvată de actuala conducere.

Deși furnizarea apei a fost reluată temporar în localitățile afectate, PUSL avertizează că lipsa unor soluții pe termen lung și a garanțiilor privind continuitatea serviciului menține populația într-o stare de incertitudine.

Liderul partidului, Liviu Negoiță, a declarat că românii merită soluții reale, nu improvizații de moment. „Faptul că apa curge acum nu înseamnă că mâine nu vom avea din nou probleme. Oamenii au nevoie de soluții reale, nu de improvizații de moment.”

Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, a adăugat: „Această criză a scos la iveală limitele actualei conduceri. După votul de neîncredere din Parlament, asumarea responsabilității politice este inevitabilă.”

Protestele au loc după adoptarea unei moțiuni simple în Parlament, care a vizat activitatea Ministerului Mediului, vot interpretat de partid ca un semnal clar de pierdere a încrederii în conducerea instituției.

PUSL a anunțat că va continua să ceară măsuri concrete, un calendar clar de investiții și garanții ferme că situația nu se va repeta. Formațiunea a mai transmis că accesul constant la apă potabilă este un drept fundamental și nu poate fi compromis de lipsa de planificare sau decizii temporare.

Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a fost implicată într-o dispută publică cu specialiștii de la Apele Române și Direcția de Sănătate Publică (DSP) în timpul primei faze a crizei apei din Prahova. Oficialul a solicitat reluarea furnizării apei în 14 localități afectate, după ce Barajul Paltinu fusese grav afectat de viituri.

Experții avertizaseră însă că apa nu era potabilă și că revenirea rapidă la distribuție ar fi putut pune în pericol sănătatea populației și infrastructura rețelelor de alimentare, din cauza depunerilor de nămol aduse de viituri. Diana Buzoianu a criticat public pe cei care s-au opus deciziei, acuzându-i că ar fi „înșurubați politic” și sugerând că acest lucru a motivat sistarea furnizării apei.

Reprezentanții Apele Române și DSP au explicat că decizia de oprire a apei a fost luată pentru a proteja cetățenii. Apa, extrem de turbidă, putea conține bacterii periculoase și metale grele, iar informarea rapidă a populației despre riscuri ar fi fost dificilă, crescând riscul consumului accidental.

Viiturile recente au transformat apa de la Stația de Tratare Voila într-o masă vâscoasă, iar 12 localități, inclusiv orașe importante, au rămas fără alimentare cu apă potabilă. Specialiștii locali au avertizat că situația prezenta un risc major de îmbolnăvire și, în cazuri extreme, chiar deces, dacă oamenii ar fi consumat apă contaminată.