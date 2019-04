Tudorel Toader, ironizat de ambasada Olandei printr-un mesaj oficial. „Se va autodistruge”

Ministrul Justiției Tudorel Toader are o manieră atipică de a face anunțuri. El postează pe Facebook câte un anunț sau o explicație iar la sfârșit scrie: „ această postare va fi ștearsă după o oră”.





Ambasada Olandei în România, țara prim-vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, adversar declarat al ministrului român, a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj. „21 de zile pana la Ziua Nationala...A inceput numaratoarea inversa si suntem in toiul pregatirilor: pe 24 aprilie sarbatorim Ziua Nationala a Olandei. Astazi a plouat, noi am degustat. Si ni s-a mai si aratat ceva in cafea!” În fotografia care însoțește postarea, este o ceașcă de cafea pe spuma căreia scrie: This text will self destruct (Acest mesaj se va autodistruge). Mai urmează fotografii cu prăjituri și pahare cu vin.

Și textul lor conține o inexcatitate, mesajul fiind postat joi, 11 aprilie. Prin urmare, din 11 până în 24 nu pot fi 21 de zile.

Tudorel Toader și-a atras nenumărate critici de la olandezul Frans Timmermans din cauză că oficialul UE consideră că măsurile pe care le ia Tudorel Toader în Justiție încalcă statul de drept. Însă, ultimul mesaj al ministrului arată tocmai că nu intenționează să dea acele ordonanțe de urgență des invocate. „O simplă precizare ! În lipsa urgenței, nu poate fi adoptată o Ordonanță de Urgență ! PS: această postare va fi ștearsă după o oră !”, a scris ministrul în 6 aprilie. Într-adevăr, mesajul a fost șters, ca toate celelalte care purtau această mențiune.

Săptămâna viitoare, Senatul urmează să dea votul pe o moțiune simplă împotriva ministrului depusă de PNL și USR. Până acum, votul moțiunii a fost amânat de două ori. Ministrul a declarat că dacă cineva îi va spune să plece nu va avea nicio ezitare să predea portofoliul.

