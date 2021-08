Psihologul Daniel David, la Electric Castle. Reacția psihologică sănătoasă (la pandemie) este să ai emoții negative funcționale”

Încet-încet, Electric Castle încetează a mai fi exclusiv un festival muzical și se transformă într-un fenomen social. Un rol important în acest sens îl joacă întâlnirile EC_Talks pe teme de interes precum sănătatea mintală în contextul pandemiei, educația sexuală, sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă.

„Au fost foarte mulți oameni triști, îngrijorați, nemulțumiți, dar acestea sunt emoții sănătoase, care ne ajută să facem față traumei”

Joia aceasta, la conferințele EC_Talks, invitat a fost rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj. Psihologul Daniel David a vorbit despre o temă care ne interesează pe toți: cum ne e afectată sănătatea mintală de pandemie.

„Eu mereu am spus: când te confrunți cu o traumă/stres major, reacția psihologică sănătoasă este nu să ai emoții pozitive sau să fii calm, ci să ai emoții negative funcționale: să fii îngrijorat, dar nu anxios, să fii trist, dar nu deprimat, să fii foarte

nemulțumit, dar nu furios și agresiv etc. Au fost foarte mulți oameni triști, îngrijorați, nemulțumiți, dar acestea sunt emoții sănătoase, care ne ajută să facem față traumei, stresului. Problema ar fi fost dacă foarte mulți dintre noi am fi devenit depresivi, panicați, furioși și agresivi. Iar aceștia nu au fost mai mult de 25%” (mulți chiar revenindu-și după un an), a subliniat Daniel David.

Distracția ne ajută să avem o stare de spirit bună

Psihologul a declarat că revenirea la concerte și evenimente îi ajută pe mulți să-șu îmbunătățească starea de spirit.

„Cred că ajută atât ca efect psihologic asupra stării de bine, cât și ca model de

(auto)control în pandemie, și anume că pot participa la festival doar cei vaccinați, trecuți prin boală sau testați. Un asemenea model vreau să implementez și la universitate, model care există deja la marile universității ale lumii (ex. Universitatea Harvard). Sigur că mi-ar plăcea să îi aduc pe toți studenții în regim clasic, fără restricții, dar nu am spațiul necesar ca să fac acest lucru fără a le pune la risc sănătatea, inclusiv sănătatea comunității academice întregi și a orașului. Și voi, organizatori care ați găsit spații suficiente chiar în aer liber, totuși, ați pus aceste condiții de bun simț. Așadar, da, ajută și ca model de sănătate, și ca model de control al pandemiei”, a spus prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB Cluj.

Maratonul muzical de la Cluj continuă cu 100 de concerte în weekend

Întâlnirile EC_Talks de pe Cetățuia Clujului continuă astăzi cu solistul trupei Vița de Vie, Adrian Despot, scriitoarea Ioana Chicet- Macoveiciuc, cunoscută publicului larg și drept Prințesa Urbană, scriitoarea și psihoterapeutul Petronela Rotar și Alina Greavu – Aluziva.

În weekend vor avea loc peste 100 de concerte în cele 9 spații în care se desfășoară festivalul.

Printre cei mai așteptați artiști străini care urmează să concertese la Cluj se află Aurora, Dubioza Kolektiv, Molchat Doma și Killa Fonic. Printre formațiile și muzicienii autohtoni prezenți la festival se numără Vița de Vie, Șuie Paparude, Irina Rimes, Nane, Robin and the Backstabbers și Luna Amară.

Programul zilnic și informațiile despre concerte, conferințe și instalații luminoase de la EC_Special sunt disponibile pe www.electriccastle.ro, dar și pe aplicația EC_Special.