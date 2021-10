PSD l-a exclus pe Cîțu de la negocierile pentru susținerea viitorului guvern. „Eu am înţeles mesajul celor două partide”

Actualul președinte al PNL, Florin Cîțu, este unul dintre cei mai contestați politicieni români de la acest moment. În plus, în ciuda poziției sale, Cîțu este total ignorat de PSD, formațiune pe susținerea căreia se bazează liberalii pentru a rămâne la guvernare. Marcel Ciolacu a refuzat să discute cu președintele PNL și, mai grav, a făcut-o printr-o declarație publică.

Liberalii au fost puși într-o situație umilitoare, dat fiind că președintele PNL a fost exclus de la negocierile pentru susținerea viitorului guvern condus de Nicolae Ciucă.

„Marcel Ciolacu a fost foarte specific, a spus că nu are ce discuta cu Florin Cîţu. Când cineva îţi închide uşa în nas, nu mai ai ce să discuţi. E bine că există discuţii cu premierul desemnat, care are un mandat din partea PNL. La toate celelalte negocieri politice am participat, vom vedea cum vor fi aceste discuţii”, a spus liderul liberalilor.

Umilit de PSD, Cîțu face apel la responsabilitate

După ce i s-a adus aminte de declarațiile sale din urmă cu câteva luni, în care spunea că cine va negocia cu PSD este dușmanul poporului român, Florin Cîțu și-a schimbat discursul. Pentru ca PNL să nu piardă definitiv guvernarea. Deși este evident, fapt confirmat și de PSD și de PNL, că se negociază pentru susținerea noului cabinet, Cîțu respinge realitatea.

„Nu este vorba de o negociere. Este vorba de o soluţie într-un moment prin care trece România, momentul e important, PNL a luat această decizie, eu am arătat că suntem responsabili, am venit cu un alt premier. Eu am înţeles mesajul celor două partide, PSD şi USR, care s-au unit şi au votat o moţiune pe persoană fizică împotriva mea. (…) Este rândul celor de la PSD şi USR să înţeleagă că este un moment important prin care trece România, votăm acest guvern, trecem peste această perioadă dificilă şi după aceea putem să discutăm iarăşi”, a declarat Florin Cîțu.

Nu va fi primit nici în viitorul guvern

În acest context, el a afirmat că nu va face parte din Guvernul Ciucă și nici nu este decis să candideze pentru preluarea funcției de președinte al Senatului. De altfel, în condițiile în care PSD îl ignoră, Florin Cîțu nu ar avea cu cine să-și negocieze susținerea pentru această funcție.

Întrebat dacă doreşte să facă parte dintr-un viitor guvern condus de Nicole Ciucă, președintele PNL Cîţu a afirmat că nu, spunând că se va implica în activitatea partidului.

„Nu. În acest cabinet în niciun caz. Avem atât de multă treabă la partid… Deja, astăzi e cam o lună de când am terminat Congresul PNL. E mult de muncă la partid, deci nu se pune în discuţie”, a declarat Florin Cîțu.

Șefia senatului, un vis prea îndepărtat

Florin Cîțu a avut o atitudine echivocă cu privire la o posibilă candidatură la președinția Senatului, după ce se va instala un guvern minoritar PNL – UDMR. Cum PSD i-a închis oficial ușa în nas, Cîțu a fost evaziv în declațiile pe această temă. Cu toate că, la ultimele discuții din PNL, el și-a exprimat dorința de a ocupa funcția de președinte al Senatului.

„E nevoie de vot. Aici vom vedea dacă va fi vot, dacă îmi voi depune candidatura, sunt alte discuţii aici. Dar, deocamdată, (…) nu se discută aşa ceva. Mă concentrez în fiecare zi pentru a avea majoritatea necesară să trecem acest guvern. Este foarte important. Veţi vedea că şi în programul de guvernare sunt măsuri pe care sunt sigur că le vor susţine şi cei de la USR, măsuri importante, pe care împreună le-am negociat în trecut. Deci, nu cred că e vreo problemă şi acolo”, a afirmat Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu l-a trimis pe Cîțu la plimbare

Zilele trecute, Marcel Ciolacu a refuzat să aibă o întâlnire cu Florin Cîțu cu privire la susținerea pe care PSD o va acorda, în Parlament, guvernului Ciucă. Liderul PSD a precizat că nu va accepta să discute decât cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă.

„Pentru ca Partidul Social Democrat să accepte o întâlnire și o discuție cu reprezentanții PNL este nevoie ca liberalii să-și schimbe deciziile prin care au stabilit că nu discută cu PSD”, a spus Marcel Ciolacu.