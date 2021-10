Rareș Bogdan trimite USR la 7 ani de penitență, dar îl roagă să voteze Executivul Ciucă: „Nu te joci cu guvernarea”

„PNL nu face guvern cu PSD”, a oferit asigurări Rareș Bogdan, lansând un apel la adresa USR pentru a vota cu seriozitate un Executiv ce ar putea să scoată România din crizele suprapuse prin care trece, deși partidul va fi lăsat într-o „perioadă de penitență, care poate dura și 7 ani” astfel încât useriștii să înțeleagă că „nu te joci cu guvernarea”.

„Fac un apel la USR să nu se uite la interese politice, să aibă în vedere crizele majore prin care România trece. Deocamdată nu s-a pus problema de a sta la masă cu cineva, iar situația actuală a României cere soluții excepționale”, a spus prim-vicepreședintele PNL. Poziția liberalului vine în contextul în care Nicolae Ciucă a anunțat că va discuta cu toate forțele politice astfel încât să obțină aprobarea politicienilor în Plenul Parlamentului, pentru ca Guvernul să poată fi investit.

Va vota USR Guvernul Ciucă? „Eu am încredere”

Rareș Bogdan și-a exprimat „încrederea” că Dacian Cioloș și Dan Barna vor înțelege că „s-au pripit” și vor vota, în cele din urmă, un guvern minoritar condus de Nicolae Ciucă. Prim-vicepreședintele PNL a precizat că liberalii nu fac guvern cu PSD, ci cu membrii PNL. „Nu este un guvern cu PSD, este un guvern PNL cu participarea UDMR. PNL nu face guvern cu PSD”, a subliniat Rareş Bogdan.

„Trebuie sa avem un ministru al Finanțelor valid care sa semneze primii bani din PNRR, ne trebuie un ministru al Sănătății valid, care să rezolve aceasta criza sanitara care risca sa devina una grava pentru români”, a mai spus liberalul.

Rareș Bogdan îi aduce ode lui Florin Cîțu

Rareș Bogdan, care anterior a insistat în repetate rânduri că Florin Cîțu va fi premierul României, nu a uitat să îi aducă ode președintelui PNL, despre care a spus că a dat dovadă de „eleganță și maturitate politică deosebită”.

„A fost o analiză extrem de serioasă în care președintele Cîțu a dovedit foarte multa maturitate si am analizat cum putem forma majoritatea de care avem nevoie, fără USR, care ne-a adus in aceasta situație. Atunci, cu eleganta si cu o maturitate politica deosebita, Florin Cîțu l-a propus pe domnul Ciucă. Dânsul este vicepreședinte al PNL, este un om apreciat chiar și peste hotare și veți vedea ca va fi unul dintre cei mai votați premieri din istoria României.

Pentru ca Romania nu are răbdare, Romania are nevoie de un guvern, e nevoie de o mana forte, de un om riguros, si sunt convins ca nimeni, decât daca este iresponsabil, nu va încerca sa găsească nod in papura acestei propuneri. Noi avem o decizie care nu a fost schimbata, prin care am atras atentia ca daca vor vota motiunea, nu va mai exista colaborare cu USR la guvernare. Noi nu ne permitem sa ne batem joc, asa ca am luat decizia unanima sa mergem cu solutia aceasta si sa lasam USR intr-o perioada de penitenta, care poate dura si 7 ani. Asa poate vor intelege ca nu te joci cu guvernarea”, a declarat Rareș Bogdan la România TV.