Rareș Bogdan răstoarnă toate calculele politice: ”Florin Cîțu, premier!”. Dezvăluiri din culise

USR își face calcule pentru a prelua puterea, într-un Guvern ce ar urma să fie condus de premierul propus, Dacian Cioloș. În acest timp, Rareș Bogdan le-a transmis celor de la USR să revină la conducerea țării, dar să refacă alianța cu cei de la PNL. Iar în fruntea Executivului să fie reinstalat Florin Cîțu.

Rareș Bogdan, apel către cei de la USR pentru refacere coaliției de guvernare

„Sigur că prima noastră opţiune rămâne, indiscutabil, USR PLUS şi UDMR. Nu am ascuns că dorim refacerea coaliţiei, nu am ascuns că noi, încă de la început, am dorit această coaliţie votată de un număr extrem de mare de români, pentru care românii au ieşit în stradă, pentru care românii au făcut eforturi extraordinare, şi/au pus speranţe, să continue să implementeze reforme”, a afirmat Rareș Bogdan la Digi 24.

„A fost o discuţie care a depăşit faza unor simple tatonări. (…) S-a făcut un pas înainte spre rezolvarea acestei crize şi eu cred în continuare, şi v-o spun cu siguranţă, să ne uităm pe cercetările sociologice, vedem foarte clar că prima opţiune a românilor este pentru această coaliţie PNL-USR-UDMR.

„Partidul Naţional Liberal este cel care dă premierul”

Noi nu ne dorim altceva decât USR să dovedească responsabilitate (…) De asemenea, m-aş bucura foarte mult ca și consilierii generali USR coordonaţi de către domnul Vlad Voiculescu să înţeleagă că atunci când se cer bani pentru spitalul de la Pipera trebuie să-i acorde.

Vă spun şi ultima condiţie: Partidul Naţional Liberal ocupă 27% din fotoliile din Parlamentul României, partidul Uniunea Salvaţi România ocupă 15,5% din fotoliile din Parlamentul României. Potrivit protocolului la care dânşii fac referire, Partidul Naţional Liberal este cel care dă premierul. Premierul, conform votului din PNL este Florin Cîţu. Îi rog să se întoarcă la masă, să numească miniştri şi să continuăm guvernarea sub conducerea lui Florin Cîţu”, a mai afirmat Rareș Bogdan.