Cum va arăta noul guvern: Rareș Bogdan nu are încredere în stânga. „Nu poți să-ți faci nici măcar cruce”

Rareș Bogdan spune că susține un guvern format în jurul PNL, despre care a menționat că „se află în parteneriat” cu Klaus Iohannis. Poziția liberalului vine în contextul în care fostul președinte al partidului a precizat că „între Ludovic Orban şi Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat”, sub influența „șocului alegerilor”, potrivit lui Rareș Bogdan. Prim-vicepreședintele partidului a mai transmis că nu are încredere în PSD sau AUR, ci în dreapta politică.

Rareș Bogdan nu susține guvernarea alături de PSD sau AUR. „Cu stânga nu poți să-ți faci nici măcar cruce”

„Nu susţin un guvern de uniune naţională. Susţin un guvern în jurul Partidului Naţional Liberal pe care îl cunosc, care ştiu ce-şi asumă, care se află în parteneriat cu preşedintele României. Nu am încredere în AUR, nu am încredere în PSD, am încredere în PNL şi în cei de dreapta.

Eu sunt un om eminamente de dreapta, nu cred în guvernele de stânga, cu stânga nu poţi să-ţi faci nici măcar cruce, stânga este cea care risipeşte bogăţia pe care o adună dreapta – şi asta a spus Margaret Thatcher – nu consider că Partidul Social Democrat sau AUR sunt formaţiuni serioase, care vor cu adevărat creşterea economică”, a declarat Rareş Bogdan în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv.

El a mai oferit asigurări că fostul președinte al partidului va continua să fie respectat. Rareș Bogdan spune că nu va vota pentru excluderea sa din PNL.

„Șocul pierderii alegerilor”: Ludovic Orban nu va fi exclus din partid

„Niciodată nu voi vota excluderea unui membru PNL cu atât mai mult a unui preşedinte. Eu vă spun din start: nu voi vota. Sigur că mă deranjează declaraţiile domniei sale, dar niciodată nu voi vota”, a spus Rareş Bogdan, întrebat fiind dacă Ludovic Orban va fi exclus din partid.

Prim-vicepreşedintele PNL consideră că afirmaţiile fostului preşedinte liberal la adresa preşedintelui Klaus Iohannis au fost provocate de „șocul pierderii alegerilor” interne. Ludovic Orban „îngurgitează greu înfrângerea”.

„Cred că încă e puţin supărat, cred că şocul pierderii alegerilor interne a fost destul de puternic şi încă Ludovic Orban este sub influenţa pierderii alegerilor sâmbăta trecută. Sunt convins că în timp lucrurile de vor estompa şi va reveni la matcă. Nu cred că Ludovic Orban va părăsi Partidul Naţional Liberal şi nu cred că va vota vreodată împotriva unui premier sau unui guvern liberal”, a mai afirmat Rareş Bogdan.