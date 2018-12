Imaginile PROTESTELOR violente, prin ochii ROMÂNILOR: „Intrările în blocuri sunt majoritatea baricadate”

Mai mulți români stabiliți în Franța au povestit cum se văd protestele violente de la fața locului. Sâmbătă, aproximativ 31.000 de persoane au protestat în Franța, iar mai multe persoane au fost rănite.





„Este o stare de agitaţie în zonele fiebinţi ale Parisului, ma refer la Champs-Élysées pentru că am urmărit mai de dimineaţă ştirile la televizor. În schimb, ce pot sa vă mai spun este că locuiesc in apropierea zonei de Trocadéro care este aproape de Turn Eiffel şi este o linişte pe care nu am vazut-o niciodată de când locuiesc în Paris. Vecinii mei şi-au mutat maşinile. Nu mai e aproape nicio maşină pe şosea. Intrările în blocuri sunt majoritatea baricadate cu planşe din lemn şi este o stare agitată pentru populaţie”, a declarat un român stabilit în Franța.

„Este o situație critică pentru că nu suntem obișnuiți pentru că noi, care suntem de 15 ani, nu am cunoscut așa ceva, este o manifestație socială care s-a născut pe rețelele de socializare și care acum a ieșit în stradă. Bineînțeles împotriva politicilor guvernamentale de mărirea taxelor la benzina și a gazelor”, a povestit și o româncă, pentru Digi 24.

Autorităţile din Franța, care se tem să nu fie reluate la Paris scenele de revoltă urbană de săptămâna trecută, au întărit controalele în gări şi desfăşoară sistematic percheziţii în jurul locurilor de manifestaţie. Tensiunea era în creştere sâmbătă în apropiere de Champs-Elysées, la Paris, unde forţele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor din mişcarea 'vestelor galbene', adunaţi cu miile să protesteze, cerând demisia lui Macron.

