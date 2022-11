Proteste la cea mai mare uzină de telefoane iPhone. „Să ne apărăm drepturile!”

Au apărut primele imagini după protestul lucrătorilor Foxconn, principalul subcontractor al Apple din China. Ei strigau: „Să ne apărăm drepturile!”. Aceștia au organizat o manifestație din cauza calității alimentelor pe care o primesc, a restricțiilor COVID-19 și a bonusurilor lipsă.

În imagini a fost surprins momentul în care un muncitor instalează o barieră metalică, în timp cel care îl filmează strigă: „Trag! Bombe lacrimogene!” „Dați-ne salariile!”, au scandat alții.

Pe reţelele de socializare, autorităţiile chineze au interzis hashtag-ul #RevolteFoxconn. În ultimele luni, Foxconn, principalul subcontractor Apple, s-a confruntat cu un număr ridicat de infectări cu virusul COVID-19. Compania a decis izolarea angajaţilor, dar aceştia nu vor să respecte restricțiile.

Grupul taiwanez este cel mai mare angajator din sectorul privat din China, cu peste un milion de angajațiîn toată țara, în aproximativ 30 de fabrici și institute de cercetare, potrivit BBC.

#Foxconn‘s #ICantBreathe in communist #china‘s Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg

