Proteste la Bălţi. O femeie acuză organele de drept că nu vor să elucideze moartea fiicei. Video

Republica Moldova. La un an de la dipariţia fiicei, Vera Jachin, o locuitoare din Bălţi, refuză să creadă că a fost un accident fatal. Femeia este convinsă că fiica sa a fost omorâtă şi acuză poliţia că a muşamalizat cazul.

Aproape în fiecare zi, Vera Jachin, însoţită de apropiaţi, vine să protesteze în faţa Procuraturii din Bălţi. Familia înceracă să determine astfel procurorii ca să înceapă o nouă anchetă.

,,Să vă fie ruşine! Sunteţi atât de crunţi! Nu doresc nici la o mamă să treacă prin ce trec eu”, strigă Vera Jachin de pe scările Procuraturii Bălţi.

Reprezentanții Procuraturii refuză să comenteze situaţia.

Fiica Verei Jachin, Sandra Carii avea 23 de ani Ea a decedat în seara de 11 noiembrie 2024, după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit din municipiul Bălți.

Tânăra se afla în ospeţie la o prietenă, care îşi sărbătorea atunci ziua de naştere. Potrivit unui comunicat emis atunci de oamenii legii, victima ar fi fost în stare de ebrietate şi a căzut din neatenţie de pe fereastră.

Vera Jachin susţine că fiica sa mai întâi a fost omorâtă, apoi aruncată de la etaj. ,,Fiica mea a fost strangulată. I-au rămas pe gât urmele de la degete, dar zgârieturi făcute cu unghiile.Dar ei nici nu au pornit dosar penal.

Au zis că e moarte din neatenţie sau suicid. Nici nu m-au anunţat că copilul meu este mort. Nu am ştiut timp de 24 de ore”, a declarat femeia pentru EvZ.

Mama victimei a mai spus că pe locul unde a căzut Sandra nu erau urme de sânge. Iar expertiza medico-legală nu a constatat traume ale organelor interne, caracteristice cazurilor căderii de la înălţime. Iar sub sub unghiile victimei exeperţii au descoperit urmele ADN a patru persoane.

,,Să cadă de la aşa o înălţime şi să nu aibă măcar o fractură osoasă? Nici hemoragie? Ei (oamenii legii) nu vor să-şi facă treaba. Cred că au anumite interese pentru a muşamaliza cazul”, ne-a spus Vera Jachin.

La începutul lunii curente, Curtea Supremă de Justiţie a luat o decizie fără precedent în istoria justiţiei din Republica Moldova. La 12 ani de la comiterea unui omor, instanţa supremă a anulat toate sentinţele de achitare a autorilr crimei şi a i-a condamnat la ani grei de închisoare pe ucigaşi.

Este vorba de cazul Vitalie Covali, ucis în 2013 la o petrecere pe malul Nistrului. Tânărul antreprenor a fost ucis în bătaie. Iar cadavrul a fost găsit în râul Nistru.

Oamenii legii au înaintat versiunea că Vitalie Covali a fost victima unui accident banal. A murit înnecat după ce, fiind în stare de ebrietate, a mers să se scalde în râu. O altă versiune a fost că Vitalie Covali şi-ar fi pus capăt zilelor.

Mama victimei, Eugenia Ceban, nu a crezut în versiunea înaintată de criminaliştii din oraşul Rezina. Femeia, stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Italia, a protestat zile întregi pe scările de la sediul Procuraturii Generale, a solicitat o expertiză repetată la Bucureşti şi a obţinut exhumarea cadavrului. Ca în cele din urmă criminaliştii români să constate că tânărul antreprenor a fost ucis, apoi aruncat în apă.

Stabilită de mai mulţi cu traiul în Italia, Eugenia Ceban a venit de la mii de kilometri pentru a da curs la fiecare citaţie a procurorilor şi a fi prezentă la fiecare şedinţă de judecată.