Proteste de stradă antimobilizare în Rusia după anunțul președintelui Vladimir Putin. Zeci de oameni reținuți VIDEO

UPDATE 1 Mii de oameni au ieșit în stradă la Moscova și protestează impotriva războiului din Ucraina și a ordinului de mobilizare parțială a lui Vladimit Putin. Oamenii scadează: „Nu războiului – Viață copiilor noștri“ și „Rușine“

Foarte multe femei au ieșit în stradă și spun că nu vor să își piardă copiii, soții sau tații în războiul din Ucraina. O femeie a spus că nu se mai teme să protesteze, mai ales că viața fiul ei este acum pusă în pericol.

Deși oamenii au protestat în mod pașnic, poliția a intervenit în forță și a arestat mai multe persoane. Protestatarii au fost luați efectiv pe sus și duși în dubele poliției.

Au mai fost operate arestări și în Irkuțk, Krasnoiarsk, Ekaterinburg, Celiabinsk, Novosibirsk, Ulan-Ude, Tomsk, Ufa, Perm, Belgorod și Moscova, potrivit grupului independent de monitorizare OVD. În plus, au apărut și imagini carea arată cum un protestatar este bătut de forțele de ordine.

Stirea Initială

Pe site-ul organizației Change a fost postată o petiție împotriva mobilizării, care a adunat deja peste 200.000 de semnături. „Noi, cetățenii Rusiei, femei și bărbați, ne opunem mobilizării. Președintele Vladimir Putin nu are şi nu poate avea temei legal şi motive bine întemeiate pentru a decreta mobilizarea. În situația actuală de incertitudine, nu suntem pregătiți să ne punem în pericol bărbații din țara noastră (frați, fii, soți, tați și bunici), se menţionează în textul petiţiei.

Oamenii au ieșit în stradă

Și guparea antirăzboi „Vesna“ a reacționat la declarațiile președintului Putin. A lansat un apel la proteste în toată țara. Rușii sunt chemați să iasă în stradă miercuri, începând cu ora 19.00, ora României. Gruparea se arată revoltată și de faptul că deputații ruși, dar și ceilalți oficiali nu sunt vizați de ordinul de mobilizare.

În unele orașe rușii au început deja să se adune în piețele publice. Zeci de protestatari au fost deja reținuți de Poliție. Potrivit presei locale 66 de persoane au fost urcate cu forța în dubele polițiștilor. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară, inclusiv din zona Siberiei.

Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022



Protestatarii din Ulan-Ude au afișat pancarte scrise de mână pe care se puteau citi mesaje precum: „Fără război! Fără mobilizare!” și „Soții, tații și frații noștri nu vor să omoare alți soți și alți tați”, potrivit themoscowtimes.com.

In the Russian city of #Tomsk, people come out to the central square. pic.twitter.com/ks0Q70numv — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

„Vladimir Putin tocmai a anunțat o mobilizare parțială în Rusia. Acest lucru înseamnă că mii de bărbați vor fi aruncați în mașina de tocat carne a războiului. Pentru ce vor muri ei? Pentru ce vor plânge mamele și copiii? Pentru palatul lui Putin?

Acum războiul va ajunge cu adevărat în fiecare casă și în fiecare familie. Războiul nu mai este afară, a ajuns în casele noastre, la cei dragi nouă. Și ei trebuie să moară pentru a îndrepta greșelile regimului lui Putin, care a aruncat Rusia în izolare și sărăcie.

Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizării vor rămâne în fotoliile lor călduțe”, se arată într-o postare a organizației, potrivit infoactual.ro.

Amenințări din partea autorităților

Procuratura a anunțat că toți cei care vor participa la proteste sau vor difuza materiale pe internet de la manifestații, pe care le consideră ilegale, vor fi arestați și riscă o pedeapsă de 15 ani de închisoare.

„Evenimentele de masă anunțate nu au fost coordonate cu autoritățile executive în conformitate cu procedura stabilită prin lege. Procuratura din Moscova avertizează că distribuirea unor astfel de materiale prin intermediul rețelelor de socializare, forumurilor și altor platforme de internet, implicarea utilizatorilor de internet, inclusiv a minorilor, în activități ilegale, precum și participarea la acțiuni ilegale sunt pedepsite în conformitate cu legislația administrativă și penală în vigoare”, se arată într-un comunicat al procuraturii.

Tomsk today. Sign reads “Give me a hug if you’re also afraid.” Needless to say punishment for protesting the war in Russia can be severe. pic.twitter.com/FFiF2PPnoo — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Ordin pentru companiile aeriene

Deși anunțul de astăzi se referă la o mobilizare parțială, rușii se tem că va urma una generală. Companiile aeriene au primit ordin să nu mai vândă bilete bărbaților cu cetățenie rusă care au vărsta cuprinsă între 18 și 65 de ani.

„Companiile aeriene rusești au încetat să mai vândă bilete bărbaților ruși cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, cu excepția cazului în care aceștia pot face dovada aprobării de călătorie din partea Ministerului Apărării”, potrivit contului de Twitter WhereisRussiaToday.