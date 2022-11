Protestatarul Marian Ceaușescu a fost amendat după ce l-a înjurat pe Dumitru Dragomir

Protestatarul de profesie Marian Moroșanu, cunoscut și sub numele de Ceaușescu, a fost amendat după ce i-a adresat cuvinte jignitoare fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir.

Scandalul în care au fost implicați cei doi a avut loc săptămâna trecută, în 8 noiembrie. Dumitru Dragomir a fost întâmpinat, la ieșirea din sediul B1 TV, de Marian Moroșanu. Fostul șef al LPF a fost invitatul jurnalistului Robert Turcescu la emisiunea „Sub semnul întrebării”. Protestatarul a început să îl injure pe Dumitru Dragomir, iar după mai multe cuvinte grele s-a ajuns și la o altercație fizică.

Amendă de 500 de lei

Imediat după incident, cei doi au depus plângere penală unul împotriva celuilalt. Ancheta penală este în curs. Între timp însă, Marian Moroșanu a fost amendat cu 500 de lei pentru că a folosit cuvinte jignitoare. El a mai fost sacnționat de zece ori în ultimii doi ani, pentru un comportament similar.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii Secției 1 s-au sesizat din oficiu, la data de 9 noiembrie 2022, cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Persoanele implicate au depus plângere în cadrul dosarului penal constituit, urmând ca, după cercetări, să fie propusă o soluție legală, prin unitatea de parchet.

De asemenea, una dintre persoanele implicate a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei, pentru adresarea de cuvinte jignitoare, conform Legii 61/91 R”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

I-a cerut bani

Dumitru Dragomir susține că a fost atacat de Marian Moroșanu cu o șurubelniță și și-a scos certificat medico-legal. „Am fost la IML și am arătat ce am pățit, pentru că au băgat o șurubelniță în mine. Am o leziune foarte mare pe picior. Dacă nimeni nu a îndrăznit de la Iliescu până la Iordache să îi facă ceva, eu mă țin de el. Acum să vedem ce spune legiuitorul”, a declarat Dumitru Dragomir.

Fostul șef al LPF susține că protestatarul i-a cerut bani în repetate rânduri. „Vii peste mine, mă înjuri, îți bagi ceva în biata mea mamă… E împotriva legii să fiu și acum comunist? El mă strigă: «Jigodie comunistă! Banditule! Hoțule!» Eu de zece ani sunt pensionar, nu mai ocup nicio funcție. Mi-a cerut bani în nenumărate rânduri. Nu îi dau niciun ban!“, a mai spus Dumitru Dragomir.