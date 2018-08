Protestatarul DIDE e patron de firmă de incendii. Dar nu mai muncește

Sunt mulți așa-zis mitingiști care sunt văzuți la toate acțiunile de protest din București. Unul dintre acești protestatari cu prezență nelipsită de la fiecare acțiune de acest gen este și Dide. Se pune, întrebarea firească, de unde are bani să trăiască dacă el este prezent mai tot timpul în Piața Victoriei.





S-a aflat și răspunsul.

"Mai vin bani din donații și sponsorizări. Job nu mai am. În 2008 am înființat o societate care se ocupă cu întreținerea sistemelor de siguranță la incendiu, care funcționează și acum, dar nu mă mai ocup de acea societate din februarie 2017. Din februarie 2017, eu le-am lăsat colegilor cu care am lucrat până atunci firma și se ocupă de ea, fosta soție s-a ocupat de firmă până în urmă cu două luni. De acolo îmi iau 3000 de lei lunar, din firma pe care eu am înființat-o și am muncit pentru ea, are contracte, funcționează și în prezent are șapte angajați. Deci în continuare firma pe care eu am înființat-o plătește taxe la stat, să ne înțelegem, pentru cei care cred lucrul ăsta. Și mai vin bani din donații și sponsorizări. Deci pe partea financiară, de aici îmi iau banii", a delcarat protestatarul Dide.

