„Cui pe cui se scoate”: Protestatar gazat, trimis să se afume la țeava de eşapament

Unul dintre protestatarii care fac parte din „nucleul dur” al mişcării #Rezist s-a prezentat, ieri, la sediul Parchetului General pentru a depune o plângere penală în legătură cu intervenția jandarmilor la protestul din 10 august.





Marian Rădună a relatat, după întâlnirea cu procurorii Secției Parchetelor militare - unitate care a preluat ancheta de la Parchetul Militar al Capitalei - ce a pătimit în Piața Victoriei: jandarmii l-au alergat cu gaze lacrimogene, iar paramedicii SMURD l-au „trimis la plimbare” după noxe de eşapament.

„La ora 16:30, împreună cu alți colegi de-ai dumneavoastră din presă, am luat gaze în ochi. Am fost la maşina SMURD şi cei de la SMURD mi-au zis că nu au ce să îmi facă, că trebuie să stau aproape de o țeavă de eşapament să se ducă, oarecum, efectul gazelor primite. Noaptea am fost împins, abuzat, lovit de către un jandarm de la Batalionul 1, am numărul de pe cască şi l-am dat mai departe la Parchet”, a declarat Marian Rădună. Deşi incredibilă la prima vedere, declarația protestatarului are la bază un „mit cazon” care circulă prin bazele de instrucție militară, potrivit căruia fumul - de țigară, în folclorul amintit - ar atenua efectele gazelor lacrimogene.

Marian Rădună a mai spus că în seara zilei de 10 august s-a întâlnit în Piața Victoriei cu noul şef al Jandarmeriei Române, Ionuț Cătălin Sindile, care i-a spus că intervenția în forță a fost determinată de faptul că femeia jandarm atacată de un grup de protestatari era „în pragul paraliziei”.

„Eu m-am întâlnit cu domnul Sindile, undeva în jurul orei 00,30 pe Titulescu, filmam acolo. Dânsul a invocat că domnişoara jandarm era în pragul paraliziei şi ăsta a fost motivul pentru care ei ar fi intervenit în forță. Intervenția în forță este una, abuzurile şi bătăile aplicate oamenilor sunt cu totul altceva”, a declarat protestatarul.

