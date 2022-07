Protest în Olanda. Fermierii au blocat mai multe autostrăzi cu baricade din bălegar. „Situații care pun viața în pericol”

Fermierii din Olanda au protestat împotriva planurilor guvernamentale de a reduce emisiile de azot prin aruncarea gunoiului și a bălegarului pe autostrăzi. Autoritățile rutiere au anunțat că mai multe drumuri din centrul și estul Olandei au fost blocate și că șoferii au fost nevoiți să stea ore în șir în trafic din cauza acestor incidente. Operațiunile de curățare au durat câteva ore bune.

Presa olandeză a raportat că într-o locație a fost lăsat în urmă un semn pe care scria: „Îmi pare rău pentru inconvenient, Rutte IV ne duce la disperare”, o referire la guvernul primului ministru Mark Rutte. Autoritățile i-au rugat pe fermieri să oprească protestul și să se gândească la siguranța celor din jur.

„Protestul este un drept fundamental și atâta timp cât se menține în limitele legii, multe sunt posibile”, au spus serviciile de urgență într-un comunicat. Dar ei au spus că ultimele acțiuni „pun în pericol grav siguranța rutieră și pot duce la situații care pun viața în pericol pentru utilizatorii drumurilor”.

Protestele au început la doar o zi după ce un mediator al guvernului a trimis invitații organizațiilor de fermieri pentru a discuta cu coaliția de conducere a țării modalități de reducere a emisiilor de azot.

