Protest în fața ÎCCJ împotriva Liei Savonea: Vrem justiția corectă înapoi

Câteva sute de oameni s-au adunat în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a protesta față de problemele din sistemul judiciar din România. La acțiune au fost prezente și mai multe organizații civice, care solicită reforme profunde în domeniu.

Potrivit Digi24, între 200 și 300 de persoane s-au adunat în fața ÎCCJ. Manifestanții critică deciziile recente ale unor instanțe, hotărâri în care au apărut prescripții ale faptelor sau eliberări condiționate considerate controversate. De asemenea, ei reproșează modul în care sistemul judiciar reacționează la discuțiile despre pensiile magistraților.

Participanții au afișat pancarte, iar una dintre ele transmite mesajul: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”. Din cauza numărului mare de oameni, traficul din fața instituției a fost blocat.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a criticat protestul anunțat de ONG-uri în fața ÎCCJ, considerându-l „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”.

În comunicatul emis, magistrații au comentat și subiectul prescripției răspunderii penale, susținând că actuala situație din dosarele penale ar fi putut fi evitată dacă legiuitorul ar fi intervenit prompt după decizia CCR.

„Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, afirmă CSM.

Organizațiile Inițiativa România, Corupția ucide, Inițiativa Timișoara, Rezistența și Declic – inițiatoarele protestului „Ce face Lia cu Justiția din România?” – au transmis că mitingul nu este îndreptat împotriva sistemului judiciar în ansamblul său.

„Nu reprezintă un atac împotriva sistemului judiciar sau împotriva tuturor magistraților, așa cum a comunicat astăzi CSM”, precizează acestea.

Potrivit comunicatului publicat pe pagina de Facebook Corupția Ucide, acțiunea vizează exclusiv „conduita și acțiunile Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și modul în care aceasta și Elena Costache, șefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătorești”.