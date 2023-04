Propunerea de numire a noului șef de la DIICOT a ajuns la Cotroceni. CSM a emis, anterior, aviz negativ

Ministerul Justiției a trimis miercuri, la Palatul Cotroceni propunerea de numirea în funcția de procuror șef al DIICOT, al procuroarei Alina Albu, chiar dacă aceasta a primit aviz negativ de la CSM.

În acest moment, președintele României, care nu este obligat să țină cont de avizul CSM, chiar dacă acesta este negativ, poate sau nu să numească pe Alina Albu în această funcție.

”Propunerea a fost efectuată în conformitate cu Legea nr.304/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, după parcurgerea procedurii legale prevăzută de aceasta, în faţa Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru procurori şi din nou la Ministerul Justiţiei”, a informat Ministerul Justiției.

Predoiu insistă cu numirea șefului DIICOT

După ce Alina Albu a fost audiată de Secția pentru Procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, și a primit aviz negativ, normal și firesc ar fi fost ca ministrul Justiției să facă o altă propunere.

În schimb, Predoiu a anunțat că organizează un alt interviu, unde din nou s-a prezentat procuroarea Alina Albu. După aceste audieri, la care au participat trei magistrați, Ministerul Justiției a anunțat că propunerea finală care va fi trimisă la Palatul Cotroceni, pentru șefia DIICOT, va fi tot Alina Albu.

”Având în vedere avizul emis prin Hotărârea nr. 192 din data de 16.03.2023 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu cu procurorul Albu Alina pentru propunerea de numire în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”, anunţa Ministerul Justiţiei.

A primit aviz negativ la CSM

Secția pentru Procurori din cadrul CSM a decis cu cinci voturi pentru, și unul împotriva, ca Alina Barbu să fie avizat negativ.

La audieri, unul dintre procurorii CSM a vrut să afle de la Alina Barbu, care a anchetat crimele de la Caracal, de ce a amendat-o pe mama uneia dintre tinerele ucise.

”Dacă mă întrebaţi de remuşcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remuşcări pentru că aş fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel şi chip ca acea probă să poată fi administrată. Am început cu cele mai soft şi cele mai bune metode de a colabora şi interacţiona cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenţia de a face rău, ci din contră, să iasă adevărul la lumină”, a declarat, la acel moment Alina Albu.