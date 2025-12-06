Proprietarul Proimobil, reţinut la Bucureşti. Ar fi repetat schemele din Republica Moldova

Republica Moldova. Omul de afaceri Vlad Musteaţă, proprietarul companiei Proimobil, cea ai mare de pe piaţa imobiliară din Republica Moldova, a fost reţinut la Bucureşti. Afaceristul este învinuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Vlad Musteaţă a fost găsit vinovat de evaziune fiscală şi în Republica Moldova, dar nu a fost condamnat pe motiv că fapta era prescrisă.

Chiar dacă a scăpat de închisoare după ce Judecătoria Chişinău, cu un an în urmă, l-a găsit vinovat de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari, Musteaţă insistă în continuare asupra nevinovăţiei sale.

El se declară victima lui Vladimir Plahotniuc şi îl învinuieşte pe Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului.

Totuşi, prima instanţă l-a obligat să achite statului aproape 42.000.000 de lei (cca 2.193.371 de euro). Acum avocaţii afaceristului luptă în Curtea de Apel Centru pentru milioanele sale.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, 25 percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), care aparţine afaceristului de la Chişinău.

Întreprinderea lui Vlad Musteaţă din România este acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în țară din Republica Moldova.

Vlad Musteaţă este învinuit de infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor. Prejudiciul adus statului român a fost estimat la aproape şase milioane de lei româneşti.

Poliţia română susţine că în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor.

Potrivit constatărilor procurorilor de la Chişinău, în compania Proimobil, cu peste 100 de agenți responsabili de vânzare și închirierea spațiilor locative, o mare parte din ei ar fi lucrat fără contracte de muncă. Iar remunerarea ar fi primit-o „în plic”. Fără contabilizarea veniturilor lor și, deci, fără ca în baza acelor remunerări să fie reținute impozite.

Totodată, datele personale ale mai multor moldoveni ar fi fost folosite de compania lui Musteaţă pentru a ascunde veniturile reale. Apoi oamenii s-ar fi trezit cu datorii de milioane la stat.

Este şi cazul Angelei Sănduţă, o femeie cu doi copii, care locuia cu chirie în Chişinău. Femeia s-a trezit că are de achitat statului impozite de 6.000.000 de lei (cca 313338 euro).

În situație similară s-ar fi pomenit și Svetlana Butnaru, fosta soacră a lui Vladislav Musteață. Aceasta a declarat că, în 2016, la rugămintea fostului său ginere, a achiziționat, iar ulterior a înstrăinat, 11 apartamente.

În consecinţă, Svetlana Butnaru s-a ales cu o datorie la stat de 1,4 milioane de lei şi cu sechestru pe casa în care locuia.

Poliţiştii români au rămas surprinşi de averea deţinută de Vlad Musteaţă în România. „Descoperirile nu doar că au ridicat sprâncene, dar au confirmat bănuiala anchetatorilor: scheletul financiar era mult mai mare decât părea la suprafață”, notează Mediafax.

Anchetatorii au aplicat sechestre pe averea şi bunurile lui Musteaţă. Este vorba de şapte apartamente, dintre care o parte în zone premium, ceasuri de lux, 50.000 de euro cash, 80.000 de lei, plus două mașini de top, dintre care una fiind un Porsche.

Între lingouri, bani, bijuterii și mașini de lux, biroul părea mai degrabă un seif deschis, o cameră de valori în care doar instituțiile statului nu aveau acces.

În 2017, procurorii moldoveni au descins cu percheziţii la Compania Proimobil.Potrivit unui comunicat din perioada respectivă al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS), evaziunea fiscală de la Proimobil ar fi avut loc în perioada anilor 2012-2015.

Vlad Musteaţă reuşeşte să treacă frontieră de pe Prut, declarându-se victimă a lui Plahotniuc. Afaceristul i-a învinuit pe Dorin Damir şi sportivul Octavian Orheianu că au comandat dosarul pentru a-i prelua afacerea.

În 2019, după fuga oligarhului, faceristul a revenit din România, unde s-a ascuns timp de doi ani. El a depus o plângere la PCCOCS pe numele lui Orheianu şi Dorin Damir. Plângere care nu a fost finalizată.

Ulterior, Musteaţă s-a plâns pe Damir că îl şantaşează să-şi retragă plângerea. Iar procurorii i-au pornit finului lui Plahotniuc un dosar penal pentru imixtiune în justiţie. În 2023, Judecătoria Chişinău l-a achitat pe Damir.

Octavian Orheianu a declarat pentru EvZ că nu i-a preluat nicio afacere lui Musteaţă, dar l-a ajutat atunci când afaceristul era fugar în România.

În 2022, Vlad Musteaţă a înregistrat în România agenţia North Bucharest Investments.

Ziarul Financiar scria, în iunie 2024, că North Bucharest Investments a înregistrat peste 400 de tranzacţii imobiliare în 2023, în blocuri noi din zona de Nord a Capitalei.

„Doar în ultimul an, cifra de afaceri a companiei s-a dublat, de la 20 de milioane de lei, la 42 milioane de lei”, scria ZF cu referinţă la Vlad Musteaţă,

Potrivit lui Musteaţă. În 2024 compania a avut creşteri de 25-30% , de la o lună la altă.