Un PROIECT major al PSD, contestat de TĂRICEANU. „Dorinţa megalomanică a unui LIDER POLITIC TOTAL INCULT”

Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni că proiectul Canalului Dunăre-Bucureşti ar fi o uriaşă greşeală, fiind "un canal care nu este necesar pentru că din punct de vedere economic nu răspunde unor necesităţi reale".





„La distanţă de doi ani de la aprobarea strategiei Dunării de către Comisia Europeană mi-am permis să elaborez un document pe care l-am şi publicat în 23 noiembrie 2010, în Ziarul Financiar. Am acest document în faţă şi am să mă refer la el, să vedem cât de valabile erau acele propuneri şi eventual dacă putem să facem un inventar (...) cu ce s-a realizat. (...) Am început acel articol cu o întrebare - cum evităm capcanele? (...) Mă refeream la un proiect de care aţi auzit cu toţii - Canalul Dunăre-Bucureşti. Pentru a înţelege de ce este o uriaşă greşeală acest proiect al Canalului Bucureşti - Dunăre va trebui să fac puţină istorie. Ideea unui proiect de canal care să lege Bucureştiul de Dunăre apare din perioada în care transporturile pe apă aveau probabil prioritate, nu exista alternativa căilor ferate şi cu atât mai puţin a transportului rutier”, a afirmat Tăriceanu, la Forumul naţional al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, organizat la Palatul Parlamentului

El a amintit că proiectul în forma actuală este iniţiat la începutul anilor '80, "nu dintr-un raţionament economic, ci din dorinţa megalomanică a unui lider politic total incult, dar dornic şi el să-şi aducă contribuţia la lungul şir de proiecte inutile pe care lipsa criteriilor economice sau de altă natură le poate genera în ţările cu conducere totalitară sau dictatorială".

Potrivit preşedintelui Senatului, acest canal ar avea o "dimensiune faraonică" - 5 ecluze pe o lungime de 60 de km, iar proiectul este de fapt o amenajare a cursului inferior al Argeşului care este un mare cărăuş de aluviuni, ceea ce ar presupune existenţa unui lac de acumulare în amonte de canal pentru atenuarea viiturilor.

„Deci cea mai binevoitoare abordare pentru acest proiect ne arată că acest canal nu este necesar pentru că din punct de vedere economic nu răspunde unor necesităţi reale, în speţă un trafic de mărfuri al cărui volum să justifice o astfel de investiţie. Trebuie să ţineţi cont că linia de cale ferată care uneşte Bucureşti cu Giurgiu nu funcţionează de peste 10 ani. În urma inundaţiilor din 2005 podul de la Grădiştea a fost stricat, nici astăzi nu e reparat. Dacă ar exista o astfel de nevoie economică, primul lucru şi cel mai simplu ar fi să reparăm calea ferată, să răspundă acestei nevoi. (...) Pentru a înţelege cel mai bine nocivitatea unui astfel de proiect din punct de vedere economic ar trebui să facem o simplă întrebare la Ministerul Transporturilor - câte zeci de ani mai au nevoie ca să amortizeze Canalul Dunăre - Marea Neagră - şi după ce obţinem răspunsul la întrebarea asta ne lămurim şi cu canalul Bucureşti - Dunăre. ”, a mai spus Tăriceanu, potrivit Agerpres.

