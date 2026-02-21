Prognoza meteo, 21 februarie. Prima zi de weekend aduce încă un val de frig. Ninsori abundente și viscol în mai multe regiuni

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă la nivel național, cele mai scăzute temperaturi urmând să fie resimțite în estul și sudul țării. Meteorologii ANM anunță un cer predominant noros și precipitații în majoritatea regiunilor, acestea urmând să varieze ca formă de la o zonă la alta.

În vestul țării vor predomina ploile, în timp ce în restul teritoriului vor fi ninsori. În sud-est, acestea vor fi mai abundente, cu cantități estimate la 15–20 l/mp.

Se va depune un nou strat de zăpadă, care poate ajunge în general la 15–20 de centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări pe parcursul zilei în sudul Moldovei, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea. Rafalele vor atinge frecvent 40–55 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea chiar sub 100 de metri în unele zone.

Temperaturile maxime se vor situa între minus 5 și 6 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la minus 7 grade.

În București, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va rămâne acoperit, iar ninsoarea va fi consistentă, favorizând depunerea unui nou strat de zăpadă de aproximativ 10–15 centimetri.

Vântul va avea intensificări în prima parte a zilei, cu viteze de 40–45 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și va provoca viscol temporar. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ minus 3 – minus 2 grade, iar minima nocturnă va coborî spre minus 4 – minus 3 grade Celsius.

După episodul de iarnă autentică, vremea va intra într-un proces de încălzire. În intervalul 23 februarie – 2 martie, temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă, mai ales în vestul și sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi mai reduse în sud, în timp ce nordul ar putea înregistra cantități ușor excedentare.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9 martie, valorile termice medii vor rămâne peste normal în toate regiunile, cu abateri pozitive mai evidente în vest. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice.

Intervalul 9 – 16 martie va aduce temperaturi ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice, în timp ce restul țării va avea valori apropiate de normalul perioadei. Regimul pluviometric nu va înregistra variații importante.

Ultima săptămână analizată, 16 – 23 martie, indică o tendință clară de încălzire la nivel național. Temperaturile vor fi ușor peste mediile specifice, iar precipitațiile vor rămâne în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului.