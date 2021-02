Prognoza meteo 20 februarie. Potrivit meteorologilor de la ANM, sâmbătă, 20 februarie, vremea se va fi în continuare destul de rece, iar ninsorile și precipitațiile își vor face simțită prezența în întreaga țară.

Doar că de duminică, vremea va cunoaște o schimbare pozitivă, iar termometrele vor arăta, după câteva zile de ger, și valori pozitive. În unele locuri, chiar de primăvară.

Sâmbătă, bucurați-vă de ninsoare la munte

Sâmbătă, va ninge la munte și în Moldova. Precipitații sunt așteptate în Banat și Oltenia. Vor fi perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare, dar și precipitații de lapoviță și ploaie, care vor duce la apariția poleiului.

În general, ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar cantitățile de precipitații ce vor depăși pe arii restrânse 10-15 L/mp și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent. Pe spații mici, în regiunile sud-estice, se va semnala ceața, asociată cu depunere de chiciură.

Temperaturile vor atinge valori cuprinse, în general, între -6 şi 2 grade. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 10 grade, iar cele minime între -8 şi 2 grade.

Prognoza meteo 20 februarie. Cum va fi vremea în București

În București, vremea va fi închisă, iar temperaturile vor coborî destul de mult, până la -4 grade Celsius.

Dimineața se vor semnala precipitații slabe cantitativ, sub forma de ninsoare, lapovița, ploaie si vor fi condiții de polei. Vântul va sufla in general slab, temperatura minima din aceasta noapte va fi de minus 4 – minus 2 grade, in timp ce maxima zilei de mâine se va situa in jurul valorii de 3 grade.

ANM a emis informare meteo

ANM a emis o informare meteo, de ultimă oră, de ninsori, lapoviță și posibile depuneri de polei. Interval de valabilitate este pentru 19 februarie, ora 20:00 – 20 februarie, ora 18:00 și valabilă la nivelul întregii țări.

În intervalul menționat, în nordul, nord-estul și local în centrul teritoriului, iar din dimineața zilei de sâmbătă și în regiunile sud-vestice și pe arii restrânse în cele sudice, vor fi perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie, care vor favoriza formarea poleiului, arată prognoza ANM. La munte temporar va ninge.

Ninsorile vor fi în general moderate cantitativ (cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 10-15 l/mp) și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent.

Informarea meteo a intrat în vigoare vineri, la ora 20.00 și este valabilă până sâmbătă la ora 18.00.