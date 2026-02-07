Profilul viitorului ambasador al României în SUA. Criteriile stabilite de Nicușor Dan

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a oferit, vineri seară, detalii despre procesul de selecție al viitorului ambasador al României în SUA, prezentând atât profilul căutat, cât și criteriile pe care le are în vedere președintele. Prezent la TVR, Lazurca a explicat că șeful statului ia în calcul mai multe variante în acest sens și că decizia finală va fi luată în acord cu obiectivele diplomatice ale țării.

Potrivit consilierului prezidențial, Ministerul Afacerilor Externe este implicat activ în proces, iar evaluarea este făcută cu prudență, mai ales în contextul pregătirii vizitei președintelui la Washington.

„Ministerul Afacerilor Externe este de plin implicat în acest proces. Trebuie să vă spun că ne menținem prudența, fiindcă suntem în procesul de pregătire a vizitei la Washington a domnului președinte”, a spus el.

De asemenea, acesta l-a lăudat pe ambasadorul Andrei Muraru pentru activitatea sa.

„De asemenea, fiindcă nu vrem să creăm, fie și din stângăcie, impresia că domnul Ambasador Muraru nu s-a ținut de treabă la Washington. Fiindcă, după părerea mea, domnul Ambasador Muraru s-a străduit, a muncit, a fost foarte activ, a reușit să creeze la dispoziția domniei sale instrumente noi de acțiune diplomatică, a fost foarte prezent nu numai în Washington, ci și în state ale Federației Americane. Așadar, și această grijă e prezentă în reflexia domnului președinte, pentru a nu crea această impresie că schimbarea care se va produce a ambasadorului Muraru este într-un fel sau trebuie într-un fel înțeleasă ca o penalizare, fiindcă nu e așa”, a continuat el.

Referitor la profilul viitorului ambasador, Lazurca a explicat că pe lista președintelui se află diplomați de carieră, responsabili și devotați statului român, dar nu sunt excluse nici nominalizările politice.

„Ne vom uita, în primul rând, la resursa umană a Ministerului Afacerilor Externe. Cred că putem admite sau chiar spune că Ministerul Afacerilor Externe are capacitatea de a produce șefi de misiune de calibru, oameni responsabili, care-și cunosc meseria și care sunt gata să se pună la serviciul, sau în serviciul statului român, cu tot devotamentul. Asta nu exclude nominalizările politice, nominalizările din afara corpului diplomatic, atunci când domnul președinte identifică persoane cu un profil potrivit și atunci când relația bilaterală respectivă reclamă o asemenea nominalizare. Asta este primul lucru pe care l-am spus și anume o ușoară preferință, sau o preferință certă, pentru diplomați de carieră”, a spus Lazurca.

Consilierul prezidențial a explicat că președintele României caută un viitor ambasador care să relaționeze atât cu autoritățile centrale, cât și cu cele locale. Totodată, acesta trebuie să mențină legătura cu diaspora și să identifice oportunități economice importante pentru România, mai spune Lazurca.

„Al doilea element pe care domnul președinte îl are în minte este capacitatea viitorului șef de misiune de a fi ubicuu, de a fi în egală măsură în capitala țării respective și în provincie, de a circula foarte mult, de a fi foarte prezent, de a relaționa nu numai cu autoritățile centrale, ci și cu autoritățile locale, mai cu seamă, pentru a atinge două obiective, a se conecta foarte bine, foarte strâns, foarte substanțial cu a diaspora noastră, în al doilea rând, pentru a crea oportunități economice”, a arătat el.

De asemenea, președintele va cere ca viitorii șefi de misiune să contribuie și la securitatea națională, în special prin relațiile cu state strategice precum Statele Unite și partenerii din Alianța Nord-Atlantică. Potrivit lui Lazurca, aceste criterii definesc profilul ideal al unui ambasador.

„Pentru președintele României este foarte important ca șeful de misiune să aibă și voința și capacitatea de a fi omniprezent și în capitale, și în zonele economice, sau în altfel relevante pentru interesele noastre naționale. În al treilea rând, președintele cere, deja va cere încă mai intens de acum înainte, viitorilor șefi de misiune pe care îi va numi, să producă valoare adăugată pentru securitatea României”, a mai spus Lazurca.