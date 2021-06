Potrivit blogului Prophecy Bible – Signposts of the Times, semnele descrise în Luca 21 și Marcu 13, precum și în Cartea Apocalipsei, „converg” și duc la Necaz – o perioadă de șapte ani de conflict în care, conform Bibliei, va apărea Antihristul.

Ce spun Scripturile despre ce se va întâmpla la sfârșitul lumii?

Isaia 26: 20-21 spune: „Mergeți, poporul meu, intrați în camera voastră și închideți ușa în urma voastră; Ascunde-te pentru câteva clipe, Până când va dispărea mânia”.

„Căci iată, Domnul iese din locuința Lui, pentru a pedepsi nelegiuirile locuitorilor pământului; Iar pământul va descoperi sângele, nu va mai acoperi crimele”.

Marcu 13: 19-20 spune: „Căci necazurile din acele zile vor fi de așa natură, încât nu a existat așa ceva de la începutul lumii pe care Dumnezeu a creat-o până acum și niciodată nu va mai fi. Și dacă Domnul nu s-ar fi scurtat zilele acestea, nimeni nu ar fi mântuit”.

Apocalipsa 21: 1-4 spune: „Atunci am văzut un cer nou și un pământ nou; căci primul cer și primul pământ au trecut și marea nu mai era. Și am văzut orașul sfânt, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătit ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit o voce tare de pe tron ​​spunând: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Său și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, iar moartea nu va mai exista și nu va fi nici un doliu, nici un strigăt, nici o durere, pentru că primele lucruri au trecut”.

Și Daniel 2:44 a spus: „În zilele acestor împărați, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va fi niciodată distrusă și care nu va intra sub stăpânirea altui popor; el va sfărâma și va anihila toate acele împărății și el însuși va răbda pentru totdeauna”.