Au primit premii importante și alți reprezentanți renumiți ai sistemului sanitar, public și privat, pentru rezultatele de excepție obținute și pentru serviciile oferite în domeniul medical. Printre câștigători se numără: Prof. Dr. Alina Daniela Tănase, director medical al Institutului Clinic Fundeni – Premiul pentru Performanță și Inovație în Domeniul Medical, Spitalul Clinic ″Dr. C.I. Parhon″, Compartimentul de Transplant Renal, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare – Premiul pentru Cea Mai Bună Echipă/Secție Spitalicească.

Gala Elitelor Medicale s-a desfășurat anul acesta în Maramureș. Academicianului prof. univ. dr. Irinel Popescu, președintele Academiei de Științe Medicale (2011-2019) a fost personalitatea cea mai aplaudată la eveniment, activitatea lui în chirurgia inovativă fiind recunoscută atât în țară cât și în străinătate.

Prof. univ. dr.Irinel Popescu a introdus transplantul de ficat ca metodă terapeutică în România, iar acesta a trecut de la etapa de pionierat la stadiul de procedeu de rutină, începând din aprilie 2000 (când a avut loc primul transplant hepatic cu supraviețuirea bolnavului). A efectuat primul transplant combinat de ficat și pancreas, primul transplant combinat de ficat și insule pancreatice și primele transplante de celule stem pentru afecțiuni ale ficatului. A organizat prelevări multiorgane la nivel național, a coordonat alocarea organelor, a stabilit parteneriate internaționale. Toate aceste eforturi s-au finalizat prin înființarea Agenției Naționale de Transplant în anul 2005.

Premiat pentru întreaga sa activitate de peste 40 de ani, părintele celei mai complexe și dificile intervenții din chirurgia abdominală – transplantul hepatic, prof. univ. dr. Irinel Popescu a adus, cu această ocazie, un omagiu Școlii românești de chirurgie și mentorilor care l-au format.

“Aș vrea să omagiez instituția pe care o reprezint, Institutul Clinic Fundeni, în care lucrez de peste 40 de ani și datorită căruia, împreună cu echipe medicale multidisciplinare, am obținut multe realizări. În mod particular, în acest an în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea profesorului Dan Setlacec, aș vrea să aduc un omagiu acestui uriaș chirurg, mentor și șef de școală, omul care m-a format pe mine și pe mulți alții, generații întregi de chirurgi.”, a declarat prof. univ. Dr. Irinel Popescu.