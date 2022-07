Exclusiv. Profesorul Cristian Curcă, director INML, confirmă: Rudel Obreja trebuie liberat pentru a se trata de cancer. Vineri primește rezultatul expertizei medico-legale

Rudel Obreja a fost diagnosticat cu cancer. Pentru că tratamentul acestei boli nu se poate face în regimul de penitenciar, Rudel Obreja a făcut o nouă cerere de suspendare a executării pedepsei, care s-a judecat miercuri la prânz, la Tribunalul Ilfov.

Rudel Obreja are statut de arestat în spitalul oncologic Fundeni

Odată cu aflarea cruntului diagnostic, au început și acuzele. Familia lui Rudel Obreja îi arată cu degetul pe cei de la Penitenciarul Jilava. Soția fostului boxer a declarat public că Rudele Obreja s-a plâns de mai multă vreme de dureri foarte mari dar nu a fost luat în serios. I-a fost pus diagnosticul de scolioză și a fost tratat cu antiinflamatoare de către doctorul penitenciarului, Pădurean Lucian. Într-un târziu șefii pușcăriilor l-au trimis pe arestat sub escortă la Spitalul de Urgență Floreasca unde a fost consultat și i s-a pus diagnosticul de cancer la pancreas cu metastaze la ficat și la plămâni. De la Spitalul Floreasca, Obreja a fost transferat la Clinica de Oncologie de la Fundeni, unde fostul campion a fost pus sub tratament. De fapt nu sub tratament, pentru că abia acum se stabilește schema de chimioterapie ci sub administrare de calmante, mai exact morfină intravenos, pentru atenuarea durerilor. Doar că în spital el nu are statut de bolnav, de pacient, ci de arestat. Este păzit de gardian înarmat care nu îi dă voie să rămână singur nici cu doctorul care îl tratează. Nu are dreptul la telefon și are o singură vizită pe săptămână din partea familiei.

Un arestat ucrainian s-a rugat de judecător să nu-l trimită acasă ca să nu fie trimis la război

Cauza lui Rudele Obreja a ajuns pe masa completului penal de la Tribunalul Ilfov, condus de judecătorul Daniel Corduneanu. Din câte mi-am dat seama, este un judecător cu mult calm și bun simț, inclusiv în relația cu inculpați sau arestați de drept comun. Îi tratează pe toți cu respectul cuvenit unui om aflat în fața justiției, fie el și infractor dovedit. Până să se strige dosarul lui Rudele Obreja, pentru care veniserăm câțiva jurnaliști, eu fiind singurul din presa scrisă, au mai fost câteva cauze care mi-au atras atenția. Unul dintre dosare a fost al unui ucrainian condamnat la 6 ani și 2 luni. A intrat prin video-conferință din închisoare. Nu știu pentru ce infracțiune era arestat pentru că nu s-a discutat despre asta. Pe tabelul de la avizier figura pentru contestație la executare. Așa știa și judecătorul. În realitate omul voia cu totul altceva. Voia să nu fie expulzat, după liberare, în Ucraina. A explicat într-o limbă română destul de corect vorbită că are pregătire militară și a luptat într-un alt conflict militar, când armata rusă a anexat Crimeea și au început luptele din Lugansk. “Domnule judecător, eu sunt de acord cu pedeapsa de 6 ani și 2 luni. E bun cum e. Mai am și 3 ani de interziceri. Eu vă rog să nu mă expulzați în Ucraina. Vreau să rămân în România sau în altă țară din Uniunea Europeană dar nu în Ucraina. Au fișa mea militară și dacă merg acolo, o să mă trimită direct în prima linie. Eu știu cum e la război, că am mai fost și nu mai îmi trebuie, domnule judecător. Eu d-aia am venit, ca să vă rog să faceți ceva ca să nu mă trimită înapoi după liberare.”, a cerut bărbatul ucrainian, un tip solid, cu barbă roșcată, bine îngrijită, a cărui nume nu am să-l fac public.

Un pușcăriaș vrea să rămână în închisoare în timp ce altul plânge că vrea acasă

Un alt caz a fost a unui pușcăriaș de la Penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu. Omul figura că ar fi solicitat întreruperea executării pedepsei. Sesizarea instanței ar fi fost făcută, din câte am înțeles, chiar de către cei din conducerea penitenciarului. Cu toate astea, condamnatul a trimis o declarație prin care refuza să fie liberat. În concluzie și avocata din oficiu a respectivului a cerut respingerea cereri de întrerupere a pedepsei și menținerea omului în pușcărie.

Și mi-a mai atras atenția un caz, după care revenim la subiectul nostru. Un personaj palid-vinețiu așezat în baza arestaților. În sală erau părinții lui și încă o femeie, seara sau nevasta. Omul era închis pentru violență domestică și alte loviri și violențe. Victima lui, am înțeles că ar fi chiar mama acestuia, a avut nevoie de 80 de zile de îngrijiri medicale după bătaia primită. Omul plângea de se zguduia cămașa pe el și îl implora pe judecător să-i dea drumu din pușcărie. Spunea că are dureri de spate și de mână din cauza unui accident avut înainte de arestare. Avocatul din oficiu al arestatului s-a recuzat pe motiv că ar fi reprezentat și partea vătămată într-un dosar pe la judecătoria Buftea. Așa că instanța a decis acordarea unui nou termen pentru atribuirea unui alt apărător. Când a auzit că trebuie să mai stea în închisoare până în octombrie, omul a făcut o nouă criză de plâns. Judecătorul l-a sfătuit să meargă la spitalul penitenciarului ca să fie tratat. Omul plângea și mai tare. După comportament mi s-a părut dependent fie de alcool fie de droguri. Gardienii l-au luat pe sus din boxă și l-au scos din sală.

Soția lui Rudel Obreja a stat demnă în sala de judecată

Revenind la cazul care m-a adus miercuri la Tribunalul Ilfov, după strigarea dosarului, la pupitru avocaților s-au prezentat cele două apărătoare ale lui Rudele Obreja. Acestea stătuseră în sală lângă Antonia, soția clientului lor. Antonia Obreja a fost foarte discretă, așa cum am văzut-o și la procesele de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde nu a lipsit de la termenele lui Rudel. La fel a fost și acum. Pe fața ei nu s-a citit nicio emoție, nici măcar atunci când avocatele au prezentat situația gravă a sănătății soțului său. Din când în când își mai aranja rochia neagră, mulată pe corp și își privea sandalele verde smarald.

S-a cerut o amânare de câteva ore în speranța că va ajunge expertiza INML

După ce s-a strigat dosarul, avocata Loredana Eremia a luat cuvântul. A cerut o amânare de câteva ore, în speranța că va veni rezultatul expertizei de la Institutul Național de Medicină Legală. Judecătorul a cerut lămuriri în legătură cu expertiza la care a fost supus Rudel Obreja. “A fost stabilită data de astăzi pentru expertiză.. Cei de la IML au comisie o dată pe săptămână, miercurea. Rudel Obreja a fost examinat astăzi. La 9.30 a fost dus la INML pentru examinare. Am fost personal și am depus un set de documente medicale, pe care vă rog să-mi permiteți să-l depun și la dumneavoastră. Noi am solicitat să se întocmească raportul de expertiză cu celeritate, ținând seama că starea de sănătate a lui Rudele Obreja este foarte gravă. Documentele au ajuns direct la biroul de expertizare din cadrul INML ca să nu se piardă timpul sub acest aspect. Dânsul (Rudel Obreja) a fost expertizat deja”, a declarat avocata.

Procuroarea de ședință s-a speriat că o înregistrează jurnaliștii

“Deci doriți să lăsăm cauza la o altă strigare?”, a întrebat președintele completului de judecată. Apoi a dat cuvântul procuroarei de ședință de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. “Domnule președinte, constat că în sală avem una reprezentant al presei care și înregistrează…”, și-a început procuroarea expunerea, de după paravanul de plexiglas care o apăra de virușii din sală. Se referea la Ovidiu Zară, care se afla în sală și butona telefonul. “Nu înregistrează nimeni! Stau cu telefonul în mână pentru că aștept mesaj de la INML. Mă scuzați”, a răspuns nervos, jurnalistul.

Procuroarea de la Ilfov a cerut să fie adus un procuror DNA

Pentru că președintele instanței nu a avut vreo reacție la prima remarcă a procuroarei, aceasta a continuat. ”În al doilea rând vă rog să verificați dacă în prezenta cauză, în raport de sentința penală definitivă de condamnare, se impune participarea unui reprezentant al DNA”, a solicitat aceasta cu răutate în voce. Ca și când ar fi vrut să prelungească luarea unei decizii în cauza lui Rudel Obreja. Am urmărit-o cu interes pe doamna procuror. O femeie oarecum în vârstă, vopsită roșcat la păr. Tot timpul, nu numai în cazul lui Obreja, procuroarea și-a dat ochii peste cap și a avut grimase zeflemitoare atunci când condamnații sau avocații acestora își spuneau punctul de vedere. La un moment dat, a cerut amendarea judiciară a unor avocați care au lipsit de la proces, doar pentru că președintele instanței părea să fie de acord cu concluziile celorlalți avocați din cauza respectivă.

Apărarea a invocat Convenția Drepturilor Omului

Avocatele lui Rudel Obreja au reacționat la propunerea procuroarei. “Domnule președinte, noi vă rugăm să țineți cont că starea de sănătatea a domnului Rudel Obreja este foarte gravă. Suferă de cancer pancreatic cu metastaze la ficat. În cazul de față s-a discutat despre o operație dar nu se poate face o operație deoarece țesutul cancerigen este extins în mai multe organe ale corpului. Speranța de viață într-o astfel de afecțiune este de câteva luni”, a spus una dintre avocate

“În completarea colegei mele, vă rog să aveți în vedere și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Există riscuri pentru un bolnav în privare de libertate, mai ales când este vorba despre o afecțiune cronică. Conform articolului 3 din Convenție, organele judiciare trebuie să dea dovadă de celeritate în soluționarea acestor cauze”, a invocat și a doua apărătoare a lui Obreja.

“În legătură cu cele spuse de doamna procuror și anume că se impune prezența unui procuror DNA, ce concluzii puneți?”, a întrebat judecătorul. “Considerăm că nu se impune un procuror DNA atâta timp cât în sală se află deja un reprezentant al Ministerului Public”, au concluzionat avocatele.

După câteva minute de deliberare, instanța a decis să lase cauza la o altă strigare, ceva mai târziu.

Procuroarea DNA a venit cu o limuzină de lux și îmbrăcată de plajă

În timp ce toți implicați în cauza “Rudel Obreja” au ieșit, eu am mai rămas în sală. Înainte de a striga o altă cauză, grefiera a vorbit la telefon. Apoi i-a transmis judecătorului că în 40 de minute va veni una procuror DNA. Am ieșit să urmăresc sosirea procurorului DNA. În timp ce așteptam în curte, a apărut o limuzină neagră, de lux. Valoarea unei mașini ca aceea pornește de la 60 mii euro fără dotări speciale. Din ea a coborât procuroare DNA. O cunoșteam de la alte procese. O tânără blondă și fâșneață. A venit îmbrăcată în rochiță scurtă, de plajă, galben muștar și teniși la aceiași culoare. Și-a luat în grabă roba și Codul Penal și a intrat în sală. S-a așezat în primul rând lângă avocați și a așteptat să se termine un lung dosar pentru a se așeza la masa procurorilor. N-a avut noroc din prima și a trebuit să aștepte încă un dosar, cu procuror DIICOT. Procuroarea DIICOT a venit cu mașina de serviciu, cu șofer.

Instanța a citit adresa primită de la INML

Cam după o oră, s-a reluat ședința. Jandarmul s-a dus la președintele instanței și i-a șoptit că a venit procurorul DNA în timp ce i-o arăta acestuia cu capul. Judecătorul a invitat-o pe procuroare la masa procurorilor, cea protejată cu paravan de plexiglas. S-a strigat din nou dosarul după care judecătorul Corduneanu a citit adresa primită de la INML. Documentul este un fel de ghid al modului cum decurge o expertiză medico-legală. Este necesară examinarea petentului la sediul instituției. Petentul a fost inclus pe lista de examinare care se întocmește săptămânal de către penitenciar. O astfel de expertiză de face în doi pași. În urma examinării în comisie, aceasta recomandă efectuarea unor investigații care se fac în unități ale Ministerului Sănătății. Numai în momente în care comisia dispune de toate rezultatele consultului de specialitate, expertiza medico-legală poate fi finalizată. Acesta este un rezumat a celor citite de judecător din adresa primită de instanță de la INML.

Rudel Obreja a slăbit 16 kilograme și este în panică și depresie

În completarea celor citite de judecător, avocatele lui Rudel Obreja au explicat situația. “Dacă îmi permiteți, am luat legătura cu cei de la IML și au menționat că vineri dimineață la prima oră vor transmite raportul de expertiză pe fax la instanță. Practic sunt epuizate etapele de acolo pentru că noi am depus ieri și am depus și la dosarul cauzei, toate documentele medicale. Am depus foaia de ieșire de la Floreasca, raportul medicului curant de la oncologie, raportul psihiatric. Vă rog să-mi dați voie să vă spune care este starea lui Rudel Obreja în prezent. Cred că este oportun pentru a analiza cu celeritate, care este cel mai scurt termen pe care ni-l puteți acorda. Noi vă solicităm acordarea unui termen pentru vineri, pentru că domnul Obreja se află într-o stare critică. De trei săptămâni i se administrează morfină, nu poate să stea drept, stă încovoiat din cauza durerilor. A slăbit 16 kilograme. Toată această patologie are urmare chimioterapia. Se fac ultimele teste pentru dozarea tratamentului cu citostatice. Conform psihiatrilor, în asemenea situații pacientul necesită sprijinul familiei zilnic. În studiile de specialitate se vorbește despre suportul familial sau al unui grup de suport, în cazul nostru soția și copiii. Pe lângă durerile insuportabile care trec foarte puțin atunci când i se administrează morfina, mai apare depresia și panica. În raportul psihiatric se face referire la anxietatea accentuată în context de stres. În situația unui cancer și cu atât mai mult al unui cancer pancreatic care are rată de supraviețuire de sub 5% și așa cum avem aici, cu metastaze în plămâni, ficat și tiroidă, șansele de supraviețuire se numără în luni. Ca urmare orice zi are un aspect determinat. Prin urmare noi vă solicităm, dacă puteți, să dați termen vineri”, a pledat una dintre avocate.

Pledoarie pentru viață

În completare, și a doua avocată a adus argumente pentru admiterea cererii de suspendare a executării pedepsei. A reluat cele spuse de colega sa și a cerut să se judece și din punct de vedere uman. A mai solicitat să se respecte prevederile articolul 3 din Convenția Drepturilor Omului. “Noi nu suntem aici să facem o pledoarie pentru confortul medical ci pur și simplu o pledoarie pentru viață. Fiecare zi este un dar pentru Rudel Obreja”, a încheiat apărarea.

Instanța a acordat un termen foarte scurt, de numai 48 de ore

Judecătorul Corduneanu a studiat câteva minute hârtiile depuse la dosar. “Sigur vineri avem raportul de la INML?”, a întrebat acesta. Avocatele îi confirmă că sigur vineri vine raportul medico-legal.. Judecătorul îi dă cuvântul procuroarei DNA. “Suntem de acord cu acordarea unui termen scurt”, a venit răspunsul sec al procuroarei. După alte câteva clipe de deliberare, instanța și-a anunțat poziția. “Admitem cererea formulată de petent prin apărători și acordăm termen 22 iunie ora 11.00, adică vineri”, a decis judecătorul.

Șansele lui Rudel Obreja se măsoară în luni nu în ani, susțin avocații acestuia

La ieșirea din sala de judecată soția lui Rudel Obreja nu a vrut să dea o declarație de presă personal ci a cerut ca declarația să o facă una dintre avocatele soțului său. Mai exact a vorbit avocata Loredana Ioana Eremia, cea care a fost avocat principal și în sală. “Din păcate raportul INML nu a ajuns azi cu toate că aveam speranțe că ar fi putut fi transmis pe fax în timp util, dar am avut înțelegere din partea instanței care a acordat cel mai scurt termen posibil, pentru vineri. Sper din suflet ca cei de la INML să trimită raportul în timp util, astfel încât să ne putem judeca la următorul termen. Considerăm că instanța a înțeles și ne-a permis să prezentăm situația lui Rudel Obreja. Judecătorul a înțeles, efectiv a înțeles cât de tragică este situația și cât de urgent are nevoie de această măsură (de suspendare a executării pedepsei) .

INML are comisie o dată pe săptămână, miercurea. Cei de la Penitenciare l-au pus la dispoziție pentru expertizare și a fost dus dimineață la 9.30. Am dus toate documentele medicale încă de marți ca să câștigăm timp.

Starea lui Rudel Obreja este foarte gravă. Are dureri crunte. I se administrează perfuzii cu morfină. Din păcate familia nu poate lua legătura cu el decât o dată pe săptămână când are vizită. În spital este tratat ca un deținut, nu ca un pacient. Din păcate, în starea lui, șansele se măsoară în luni nu în ani”, a fost declarația de presă dată de avocata lui Rudel Obreja.

Antonia Obreja vrea să lupte pentru viața soțului său

În timp ce colegii de la televiziuni îi puneau întrebări avocatei, am zărit-o pe Antonia Obreja care ieșise din curtea tribunalului. Mi-am încercat norocul pentru o scurtă și exclusivă discuție cu aceasta. Prima reacție a fost să mă refuze cu politețe. Totuși am reușit să schimbăm câteva vorbe. Mi-a spus care este starea soțului său. “Este într-o stare critică. E cu perfuzie aproape tot timpul. A slăbit 16 kilograme. Deocamdată nu este vorba despre operație. Tumora trebuie în primul rând stopată și apoi diminuată. De operație nu se poate discuta. De o săptămână a intrat într-un set de analize foarte amănunțit pentru stabilirea tratamentului cu citostatice”, mi-a declarat aceasta. Apoi am întrebat-o despre copii și despre cum trăiesc ei aceste momente grele. Știam că are doi copii destul de mici, unul de 8 și celălalt de 11 ani. “Copiii sunt duși la bunici la Baia Mare. Cum să fie copiii, l-au văzut pe tatăl lor la vizite…”, mi-a spus.

Intervine în discuție și avocata Loredana Eremia. “Fiul meu are 7 ani jumate și e foarte bun prieten cu copilul cel mic al lui Rudel Obreja. A tot auzit povestea cu boala și m-a întrebat, mama, Rudi are cancer?”

“Ei îl așteaptă acasă, să se vindece, ei crezând că dacă e în spital, când iese din spital totul s-a rezolvat. Dar le-am explicat că o să avem de dus o luptă și vrem să o ducem alături de el și de copiii noștri”, mi-a mai spus Antonia Obreja înainte să ne despărțim.

Directorul INML confirmă că vineri la prima oră va trimite la instanță rezultatul expertizei

Înainte de a mă apuca de acest text, mi-am mai încercat o dată norocul și l-am sunat pe profesorul Cristian George Curcă, directorul INML. Știam că nu prea răspunde la telefon, mai ales la numere necunoscute. La a doua încercare domnul profesor mi-a răspuns. În exclusivitate mi-a răspuns la câteva întrebări . “Pot să vă confirm că Rudel Obreja a fost la expertizare astăzi dimineață iar lucrarea va fi încheiată vineri, adică nu mâine, poimâine. Motiv pentru care va trebui dat un termen de judecată”, mi-a spus acesta. L-am informat că s-a dat deja noul termen pentru vineri la ora 11.00. Se pare că nu aflase încă. Când a auzit informația despre noul termen de judecată, a continuat: “Vineri trimitem pe fax la instanță rezultatul expertizării iar săptămâna viitoare, joi, pentru că joi e ziua de poștă specială, trimitem și în original. Pe fax vom trimite vineri dimineață, între ora 9 și 10.” L-am întrebat dacă se confirmă diagnosticul. “Nu vă pot confirma diagnosticul deoarece eu nu fac parte din comisie. Voi vedea rezultatul comisiei și concluziile dumnealor vineri dimineață. Vineri la ora 8.30 îmi prezintă concluziile, dar până atunci nu știu ce vor concluziona membrii comisiei. Dar, dacă această boala este reală, este vorba despre o boală foarte gravă. Și atunci se impune liberarea, pentru că tratamentul oncologic, mă refer la tratamentul oncologic în general pentru orice altă boală neoplazică care necesită tratamentul oncologic intensiv, tratamentul oncologic nu se poate asigura, din câte știu eu cel puțin, în rețeaua ANP-ului. Așa încât numai în unitățile medicale specializare se poate face. Dacă ar necesita cu adevărat tratament oncologic intensiv, atunci da, este un motiv obiectiv de liberare din penitenciar”, mi-a mai spus profesorul Cristian Curcă.