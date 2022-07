DNA a descins din nou la Primăria Timișoara. Procurorii cercetează concursurile de angajare de pe vremea fostului primar

Procurorii DNA au descins din nou la Primăria Timișoara, pentru a ridica o serie de documente ce au legatură cu unele concursuri organizate în mandatul anterior.

Totul a pornit de la cazul angajării liberalului Florin Răvășilă când s-au solicitat documente și s-a constatat că mai multe lucrări au un scris identic, deși era vorba de candidați diferiți. Răvășilă, fost director la Direcția Patrimoniu I Est în Primăria Timișoara.

Acesta este cercetat într-un dosar de dare și luare de mită, dupa ce a primit de la o firmă de întreținere a cimitirelor, suma de 40.000 de euro.

Actualul primar, Dominic Fritz, anunțase în trecut că a sesizat DNA, după ce a constatat nereguli în organizarea unor concursuri în Primaria Timișoara, în anii trecuți.

„Pot sa confirm că procurorii DNA au venit la Primăria Timișoara în legatură cu plângerea penală pe care am făcut-o acum un an. Am avut o suspiciune foarte bine documentată că s-au fraudat concursurile în Primăria Timișoara.

Acum procurorii au mai ridicat câteva documente în legatură cu acest dosar. În rest, vă rog să înțelegeți că nu pot să comentez ancheta în curs. Nu vă pot da detalii. Ceea ce am găsit eu acolo a fost vorba și de posturi de conducere și de posturi de execuție. Eu atunci am predat dovezile pe care le-am găsit eu la DNA, dar presupun că ancheta a găsit și alte lucruri, dar nu am informații și nu pot comenta”, a declarat Dominic Fritz.

Edilul a adăugat că lucrările păreau scrise de aceeași persoană, deși numele era diferit. Întrebat din ce perioada a semnalat neregulile în desfășurarea concursurilor de angajare, Fritz a precizat că din perioada 2018 – 2020, potrivit publicației opiniatimisoarei.ro.

Descinderi la primăria Timișoara și în luna aprilie

Și în luna aprilie a acesui an au avut loc descinderi ale procurorilor DNA la sediul primăriei Timișoara. Atunci procurorii au vizat biroul viceprimarului USR PLUS Ruben Laţcău. Primele informaţii arătau că ancheta vizează insolvenţa companiei de termoficare Colterm.

În urma anchetei declanşate de procurorii DNA, Primăria Timişoara a transmis că ancheta este în rem, faţă de faptă, nu faţă de o persoană.