Exclusiv. Marian Vanghelie: „Eu nu fug din țară, eu am rămas să-i …!”. Planuri de viitor: „Vreau să cresc pui pentru Egipt”

Cei doi, chiar dacă sunt în același dosar penal instrumentat de DNA, au declarat separat contestația și s-au constituit două dosare, 18294/3/2022 al lui Marian și 18459/3/2022 al lui Paul Vanghelie.

Toate cele trei dosare au fost judecate de aceiași judecătoare, Georgiana Andreea Baltag, unul în Completul de Fond 41 și celelalte două în Completul de Drepturi și Libertăți, în Cameră Preliminară. Cum primele dosare luate de instanță au fost cele ale fraților Vanghelie, despre ele am să povestesc în cele ce urmează.

„Rețeaua lui Vanghelie” revindea primăriei prin Economat produse și de 31 de ori mai scumpe, susțin procurorii

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 din capitală, este cercetat de procurorii DNA alături de fratele său și alte 11 persoane pentru presupuse fapte de corupție petrecute în urmă cu cinci ani. Cei 13 au fost reținuți de către procurori pentru 24 de ore la începutul acestui an însă au fost puși în libertate de judecători și puși sub control judiciar.

Acuzațiile procurorilor sunt că pe vremea când Marian Vanghelie era consilier local la Primăria Sectorului 5, a dirijat și influențat achiziția unor mărfuri în rețeaua Economat, creată tot de el pe vremea când era primar, și revândute la prețuri umflate și de 31 de ori. Rețeaua despre care vorbește procurorii era formată din oameni și firme care achiziționau mărfuri de la importatori, le revindeau către Economat, iar Economat le revindea către companiile aflate în subordinea primăriei, acolo unde Marian Vanghelie încă avea oamenii lui.

Dosarul, instrumentat de procurorul George Adrian Matei de la DNA, are peste 100 de volume iar Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale a avut 300 de pagini. Trebuie menționat că inculpații încă nu au fost trimiși în judecată, ei aflându-se încă în cercetarea parchetului.

Marian Vanghelie și-a luat un redutabil avocat care reprezintă în instanțe și masoneria

Când am ajuns la Tribunal, în sala 243 nu era decât Paul Vanghelie, fratele lui Marian și avocatul acestuia. Paul Vanghelie a venit îmbrăcat cu sacou bleu și pantalonii albastru închis. Avea cămașă albă dar fără cravată.

Pe hol l-am văzut pe maestrul Gabriel Pierino Ionescu, vorbind la telefon. Atunci am aflat că îl reprezenta pe Marian Vanghelie care renunțase la serviciile avocatului Mihai Drăgan, cel care l-a apărat atunci când a obținut eliberarea din arest după 24 de ore. Conform unor surse credibile, avocatul Drăgan ar fi reziliat contractul cu Marian Vanghelie deoarece acesta din urmă nu ar fi fost de acord cu suma solicitată ca să îl reprezinte mai departe în proces. Dosarul a fost preluat de avocatul Pierino Ionescu, cunoscut ca fiind unul dintre avocații Marei Loji Naționale din România și a Marelui Maestru Radu Bălănescu. Avocatul vorbea la telefon cu Marian Vanghelie și îl îndruma pe acesta cum să ajungă la sala de judecată de la etajul 2.

Vanghelie și-a dat sufletul pe scări, două etaje

După aproximativ 5 minute l-am văzut pe fostul primar opintindu-se pe scările rulante care nu funcționează și nici nu cred că au funcționat vreodată la tribunalul București. Din când în când se mai ore să-și tragă sufletul. Era îmbrăcat la costum bleumarin și cămașă în dungi, albe și albastre. Când a ajuns sus l-am întrebat dacă a obosit. “Nuuu!”, mi-a răspuns acesta. “Am condiție fizică”, mi-a mai spus în timp ce își regla respirația. L-am întrebat în glumă de ce nu a fugit din țară până acum.

“Eu nu fug din țară, eu am rămas să îi f**!”, mi-a răspuns acesta râzând, în timp ce intra în sala de judecată. Nici nu am apucat să ne așezăm bine în bănci când judecătoarea Baltag a anunțat că toți cei din sală cu excepția celor din cauzele fraților Vanghelie trebuie să iasă afară. Ședința era de Cameră Preliminară, nepublică. Așa că am părăsit sala de judecată, împreună cu avocata Vanessei Youness, urmând să-i iau o declarație fostului primar la terminarea ședinței.

Nu înțelege rostul controlului judiciar în condițiile în care a fost plecat din țarăde sute de ori și s-a întors la celelalte procese

După aproximativ 20 de minute Marian Vanghelie împreună cu fratele său și avocații, au ieșit din salate judecată. Toți patru erau zâmbitori și păreau optimiști. L-am întrebat pe Marian Vannghelie cum a fost la proces. “Am solicitat respingerea controlului judiciar”, mi-a răspuns acesta. După care a continuat :” Acesta e dosarul în care am fost arestat 24 de ore. Eu mai sunt într-un dosar în care mă judec de vreo 8-9 ani și nu am plecat din țară. (…) Am fost plecat de sute de ori din țară, am venit înapoi. Ăsta e un dosar la început care o să se închidă peste 5 ani. Nu poți să mă ții 5 ani pe control judiciar, dacă n-am plecat 9 ani.

S-au terminat audierile, nu mai este niciun rost. S-a dat drumu la expertiză, cât va dura, nu știu, un an de zile cât va dura expertiza, ce rost are, pentru ce să stau sub control judiciar? Avocații cred că faptele s-au prescris, eu nu mă pricep, dar ei zic că s-au prescris faptele conform deciziei CCR. Dar eu vreau să mă judec până la capăt, să câștig, pentru că eu știu că sunt nevinovat. Eu nu am nicio firmă, nu am semnat nimic. I-am zis și judecătoarei, doamna președintă , eu cunosc primii 1.000 de oameni de afaceri din România. Cum să nu cunosc? Eu am fost un tip care a avut toate funcțiile. Numai președinte de partid nu am fost dar am fost vicepreședinte, am fost primar”, a spus mândru Marian Vanghelie.

Fetița de 6 ani îl întreabă de ce nu are și ea un tată bun

A vorbit și despre familie Marian Vanghelie. Mi-a spus că fetița lui are 6 ani și înțelege ce se întâmplă. Îl întreabă mereu de ce nu pot pleca și ei în vacanță ca ceilalți copii, de ce nu are și ea un tată bun, care să o ducă în vacanță. “Nu știu ce să-i mai răspund. Când au venit prima oară cu percheziția era mai mică. I-am spus că au venit să vadă cățelul. Acum le-am spus procurorilor, dacă mai faceți Percheziții, nu îmi mai speriați familia, fetița. Când au fost ultima oară, fetița se uita după cățel, să vadă dacă mai e sau l-au luat…”, mi-a mărturisit fostul primar.

Vanghelie vrea să aducă muncitori din Egipt și să le dea pui pentru popota armatei egiptene

Marian Vanghelie a vorbit și despre planurile lui de viitor.Vrea să facă afaceri în Egipt, să-și facă o firmă acolo. În primul rând ar vrea să aducă forță de muncă pentru construcții. “Noi avem deficit de muncitori în construcții. Acolo sunt plătiți cu 500 de dolari, aici le dau 1000 de euro pe lună. Sau cam așa ceva (…) Putem să aducem bitum și ciment de acolo la una preț foarte bun (…) Și mai vreau să cresc pui pentru Egipt. Am vorbit la ei la Armată și vor mulți pui de la noi pentru hrana armatei”, mi-a mai spus Marian Vanghelie.

Fac ce făceam pe vremuri, bișnița s-a transformat în business

L-am întrebat din ce trăiește, pentru că are sechestru pe toate bunurile și totuși conduce o mașină foarte scumpă. Și întreține o casă mare și costisitoare. “Muncesc, ce să fac. Eu am plecat din zona de afaceri și m-am dus în politică. Am revenit la ce știu să fac”, mi-a răspuns. Despre posibilii bani ascunși mi-a spus în glumă: “Banii ăia îi țin ascunși, nu-i scot”. După care a redevenit serios “Eu muncesc, activitatea mea profesională este de la 9 dimineața sau 10 până la 3-4 dimineața. Fac ce am făcut înainte să intru în politică. Am făcut afaceri, asta fac și acum, afaceri. Pe vremuri nu se putea business, se putea bișniță. Acum s-a transformat bișniță în business”, încheie el explicația râzând.

În România sunt băgați la pușcărie cei care fac locuri de muncă, în vest se numesc oameni respectabili

“ Averea mea este normală, am niște lucruri normale. Îmi permit să îmi întrețin mașina, vila și familia, muncind. Așa cum își permit cei 20% dintre milionari. Eticheta asta de hoți sau borfași pentru milionari este aici la noi, e balcanism. Dacă o să mergeți în Franța, Germania sau Elveția, acolo ei se numesc oameni respectabili. Toată lumea vrea să dea mâna cu ei. În România ne ajută la ceva că niște oameni care ar putea crea 2-3 milioane de locuri de muncă noi vrem să-i vedem la pușcărie?”, mi-a mai spus Vanghelie.

„Eu nu sunt ca Oprișan, mama mea a murit, Dumnezeu s-o ierte!”

În legătură cu așteptările pe care le are de la acest nou dosar, Marian Vanghelie a mai spus: “Dacă o instanță ne-a dat drumu, înseamnă că nu putea să fie nimic de furat. Ne-au dat drumu după 24 de ore. Cum adică, judecătorii care mi-au dat drumu sunt necinstiți?”.

În finalul discuție, Vanghelie mi-a spus că este vinovat. Desigur, ironic. “Sunt cel mai vinovat primar din sectorul 5 pentru că din 1000 de străzi am făcut doar 700 cu asfalt și canalizare. Din 1200 de blocuri am făcut 600 de blocuri cu izolare termică. Eu am făcut izolare termică cu 67 euro/mp, alți primari au făcut cu 100-120 de euro/mp. Oare la minte este infracțiunea? Am dus aceste probe la instanță. De 7 ani nu se mai întâmplă nimica în sectorul 5. Sunt primul vinovat din România că am dat o importanță majoră învățământului și am modernizat toate unitățile de învățământ și aș mai putea da o mulțime de exemple.

Eram vinovat pentru că aveam grijă de aproape 60 mii de familii pentru care problema socială era o problemă masivă. Acum nimeni nu mai este interesat de această problemă. Sunt singurul din România (primar) care au rămas (unde au rămas ca administrație teritorială) toate piețele de stat, magazinele de stat. Erau pentru oameni și beneficiau de avantaje. Dacă au rămas de state unde să fie șpăgi? (…) Eu nu am bani ascunși, nu sunt ca domnul Oprișan să zic mama sunt eu. Mama a murit, Dumnezeu s-o ierte!”, a mai spus Marian Vanghelie înainte să urce în limuzina în care îl aștepta șoferul.

Cele două dosare nu apar pe portalul instanțelor, cu toate că nu ar avea de ce să fie ținute la secret. Totuși am aflat că instanța a rămas în pronunțare iar luni vom ști dacă Marian Vanghelie și fratele acestuia vor scăpa de controlul judiciar și vor pleca în vacanță sau va trebui ca cei doi să vină de două ori pe săptămână să semneze prezența la secția de poliție.