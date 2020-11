Dr. Genevieve Briand este director adjunct pentru programul de masterat în Științe Economice la Universitatea Johns Hopkins (JHU). În cadrul unei sesiuni video, ea a examinat decesele provocate de COVID-19 comparativ cu decesele totale din Statele Unite.

Rezultatele analizei sale au fost compilate și cuprinse într-un articol publicat în buletinul informativ de pe site-ul JHU, redactat de Yanni Gu. Între timp, articolul a fost eliminat de pe site, dar este disponibil încă pe Archive.org.



Într-un mesaj pe Twitter, JHU afirmă că articolul a fost șters deoarece „era utilizat în sprijinul unor inexactități false (sic!) și periculoase legate de impactul pandemiei. Regretăm că acest articol a putut contribui la răspândirea dezinformării despre COVID-19.”

Though making clear the need for further research, the article was being used to support false and dangerous inaccuracies about the impact of the pandemic. We regret that this article may have contributed to the spread of misinformation about COVID-19.

