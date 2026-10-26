Prof. Dafin Mureșanu, reales în conducerea organizației mondiale de neuroreabilitare

Expertiza medicală și științifică românească a fost reprezentată la trei reuniuni internaționale dedicate neurologiei, neuroreabilitării și accidentului vascular cerebral (AVC), desfășurate în Coreea de Sud între 14 și 23 octombrie 2026. Delegația condusă de prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a participat la Congresul Mondial de Neuroreabilitare, la programul internațional Rehabilitation Course Series și la Congresul Mondial dedicat Accidentului Vascular Cerebral.

Un moment important pentru comunitatea românească de specialitate a fost realegerea profesorului Dafin F. Mureșanu în boardul Federației Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR), în funcția de președinte al Comitetului pentru Relații Internaționale.

Cele trei manifestări au reunit specialiști, cercetători și reprezentanți ai organizațiilor academice internaționale pentru a discuta progresele cercetării neurologice, recuperarea funcțiilor cerebrale și îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu afecțiuni neurologice. Temele au inclus terapiile bazate pe dovezi științifice, tehnologiile inovatoare, formarea profesioniștilor și cooperarea internațională.

„Pentru neurologia românească, valoarea acestor reuniuni depășește dimensiunea reprezentării profesionale. Ele creează premisele integrării mai profunde a cercetării și practicii medicale din România în circuitul internațional al cunoașterii, facilitează accesul la cele mai noi direcții de cercetare și contribuie la dezvoltarea unor parteneriate durabile în domeniul educației medicale și al cercetării științifice”, a declarat prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și al Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNRS).

Cel de-al 14-lea Congres Mondial de Neuroreabilitare (WCNR 2026) s-a desfășurat în perioada 14–17 octombrie, la Daegu, și a reunit aproximativ 1.400 de participanți. Evenimentul a fost organizat de Federația Mondială de Neuroreabilitare (WFNR), în colaborare cu Societatea Coreeană de Neuroreabilitare.

Programul științific a cuprins teme precum utilizarea inteligenței artificiale și a neurotehnologiilor, interfețele creier–computer, reabilitarea robotică, telereabilitarea, recuperarea după AVC, managementul spasticității, recuperarea cognitivă și repararea neuronală. Au fost abordate și dezvoltarea serviciilor de neuroreabilitare accesibile și de calitate, precum și colaborarea dintre diferite specialități.

În cadrul congresului, prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a susținut prelegerea plenară „Este sănătatea creierului un concept valid?” și a prezentat lucrarea „De la sănătatea creierului la neurorecuperare: progrese globale în neuroreabilitare”.

Delegația României a participat și la o sesiune dedicată rolului multimodalității în neuroreabilitare, precum și la o sesiune comună WFNR–Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology (AMN), consacrată dialogului dintre specialiștii în neuroreabilitare și neurotraumatologie.

În cadrul alegerilor Federației Mondiale de Neuroreabilitare, Dafin F. Mureșanu a fost reales în boardul organizației, în funcția de președinte al Comitetului pentru Relații Internaționale. Tot în cadrul congresului, prof. Nam-Jong Paik a preluat președinția WFNR de la prof. Volker Hömberg. A fost anunțată și dezvoltarea unei colaborări educaționale între EFNR și Federația Indiană de Neuroreabilitare (IFNR).

În perioada 19–20 octombrie, la Severance Rehabilitation Hospital din Seul, s-a desfășurat cea de-a cincea ediție a programului internațional Rehabilitation Course Series, în format hibrid. Cursul a fost co-organizat de WFNR, Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și Research Institute of Rehabilitation Medicine din cadrul Facultății de Medicină a Universității Yonsei.

Programul a urmărit dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesioniștilor implicați în recuperarea neurologică, prin îmbinarea fundamentării științifice cu evaluarea clinică și intervenția terapeutică.

Cele patru module au vizat recuperarea funcției motorii, relația dintre cogniție și depresie, evaluarea și tratamentul tulburărilor de deglutiție, precum și mecanismele și metodele moderne de recuperare a limbajului. Activitățile au inclus prezentări de specialitate, discuții pe cazuri clinice și familiarizarea cu metode de evaluare instrumentală și intervenție terapeutică.

Prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a contribuit la organizarea și desfășurarea programului în calitate de co-coordonator al cursului, alături de prof. Volker Hömberg. Totodată, a coordonat împreună cu dr. Sabahat Wasti modulul dedicat afaziei.

Acest modul a abordat relația dintre funcțiile lingvistice și cele cognitive, mecanismele recuperării cerebrale și rolul intervențiilor terapeutice integrate, inclusiv al tratamentelor adjuvante.

„Formarea continuă a specialiștilor reprezintă o condiție fundamentală pentru progresul neuroreabilitării. Transferul cunoașterii științifice în practica clinică și dezvoltarea competențelor interdisciplinare sunt esențiale pentru optimizarea recuperării neurologice și individualizarea intervențiilor terapeutice în beneficiul pacienților”, a precizat Dafin F. Mureșanu.

Cel de-al 18-lea Congres Mondial dedicat Accidentului Vascular Cerebral (WSC 2026) s-a desfășurat la Seul, în perioada 21–23 octombrie. Evenimentul a fost organizat de Organizația Mondială de AVC (World Stroke Organization – WSO), în colaborare cu Societatea Coreeană de AVC (Korean Stroke Society), și a reunit aproximativ 2.500 de participanți.

Programul a inclus 108 sesiuni, 498 de prezentări, aproximativ 220 de speakeri, 13 sesiuni tematice și șase sesiuni de postere. Au fost prezentate rezultate ale cercetărilor din domeniul prevenirii, diagnosticului, tratamentului și recuperării după AVC.

Printre subiectele abordate s-au numărat terapiile de reperfuzie și intervențiile acute, trombectomia mecanică, managementul hemoragiei intracerebrale, prevenția secundară, evaluarea riscului vascular și cardiac, medicina personalizată, genetica, biomarkerii, imagistica avansată și utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor digitale în îngrijirea pacienților.

Recuperarea și reabilitarea după AVC au reprezentat, de asemenea, teme importante, în contextul preocupărilor privind reducerea inegalităților în accesul la tratament și îmbunătățirea serviciilor medicale.

În cadrul unei sesiuni comune WSO–WFNR, prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a prezentat tema „Conceptul de rezervă cerebrală în accidentul vascular cerebral” („The Concept of Brain Reserve in Stroke”). Prezentarea a abordat relevanța rezervei cerebrale pentru înțelegerea diferențelor dintre pacienți în evoluția bolii și în recuperarea după AVC.

Cele trei reuniuni din Coreea de Sud au abordat teme care leagă cercetarea științifică, educația medicală și îngrijirea pacienților cu afecțiuni neurologice. De la sănătatea creierului și mecanismele recuperării neurologice până la formarea specialiștilor și tratamentul AVC, programul a inclus direcții de cercetare și practică medicală bazate pe dovezi științifice.

Prin prezentările susținute, activitatea educațională și participarea la reuniunile organizațiilor internaționale, delegația română condusă de prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu a contribuit la schimbul de expertiză privind neuroreabilitarea, rolul rezervei cerebrale în recuperare și aplicarea cunoștințelor științifice în practica medicală.

„Este esențial ca această participare să se concretizeze în colaborări durabile, dezvoltarea cercetării și formarea noilor generații de specialiști, contribuind la afirmarea neurologiei românești și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu afecțiuni neurologice”, a declarat prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu.