„Procesul lui Eichmann”, din nou pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București aduce în atenția publicului român un spectacol de mare încărcătură istorică și emoțională: Procesul lui Eichmann, o operă contemporană semnată de compozitorul israelian Gil Shohat.

Reprezentațiile vor avea loc pe 8 și 9 octombrie, de la ora 18:30, și promit să ofere o experiență lirică intensă, combinând muzica de operă cu dramatismul unui eveniment care a marcat conștiința colectivă a umanității.

Opera se bazează pe piesa de teatru omonimă a dramaturgului israelian Motti Lerner și are un libret structurat în două acte și 66 de scene. Textul explorează în detaliu procesul din 1961 al locotenentului nazist Adolf Eichmann, responsabil principal pentru planificarea și implementarea Soluției Finale.

Spectacolul surprinde traseul lui Eichmann după cel de-al Doilea Război Mondial, evadarea și capturarea sa de către serviciile secrete israeliene, dar și judecarea publică care a urmat. Această poveste, redată în cheie lirică, oferă o reflecție asupra justiției, responsabilității morale și demnității umane.

Regia operei este semnată de Erwin Şimşensohn, recunoscut pentru abordările sale inovatoare în teatrul liric, iar scenografia este realizată de Dragoș Buhagiar, artist cunoscut pentru capacitatea de a transforma spațiul scenic în experiențe vizuale memorabile.

Conducerea muzicală aparține lui Daniel Jinga, iar orchestra și corul Operei Naționale București asigură o interpretare de înalt nivel artistic, oferind tensiune și emoție fiecărei scene.

Inițiativa aducerii operei Procesul lui Eichmann în România aparține doamnei Tova Ben-Nun Cherbis, președinte și fondator al Fundației Magna Cum Laude-Reut și al Complexului Educațional Laude-Reut. Aceasta a susținut și coordonat întreaga realizare a proiectului, evidențiind importanța educației istorice și culturale și rolul artei în păstrarea memoriei colective.

Într-un interviu, doamna Cherbis a subliniat că aducerea acestei opere pe scena românească nu este doar un eveniment artistic, ci și un act de responsabilitate civică și istorică, menit să aducă publicul în contact cu lecțiile trecutului.

Spectacolul este gândit să ofere spectatorilor nu doar o experiență muzicală, ci și o reflecție asupra istoriei și a implicațiilor morale ale acțiunilor umane. Prin combinarea muzicii contemporane cu dramatismul unui caz real, opera explorează tensiunile dintre vinovăție, dreptate și memoria colectivă.

Fiecare scenă urmărește să ilustreze complexitatea emoțională a procesului, precum și impactul său asupra conștiinței globale.

Biletele pentru reprezentații sunt disponibile pe site-ul oficial al Operei Naționale București, tickets.operanb.ro, și la Casa de Bilete a instituției. Publicul poate astfel să fie martor la o producție de amploare, în care muzica, teatrul și istoria se întâlnesc pentru a recrea un moment esențial al secolului XX.