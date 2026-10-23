Erika Kirk, soția fostului influencer conservator Charlie Kirk, asasinat în urmă cu un an de un extremist de stânga aflat în relație cu un transgender, a cerut unui judecător să respingă o propunere a apărării care ar amâna procesul acuzatului până în 2029, potrivit Fox News. Ea a solicitat instanței să stabilească o dată a procesului în 2027.

Echipa juridică a lui Kirk a criticat calendarul propus de apărare ca fiind „complet neconform” cu cazurile comparabile, solicitând instanței să programeze procesul pentru cea mai apropiată dată posibilă, în 2027.

Echipa soției lui Charlie Kirk a arătat, de asemenea, că întârzierile prelungite ar adânci impactul emoțional asupra familiei, în special asupra celor doi copii mici ai fostului influencer conservator, și a citat un raport conform căruia apărarea lui Tyler Robinson a costat deja contribuabilii aproximativ 1,6 milioane de dolari în primul an.

„Fiecare zi suplimentară de întârziere poartă greutatea a tot ceea ce uciderea lui Charlie a luat familiei sale, în special asupra celor doi copii mici ai săi, care aveau doar trei și un an când tatăl lor a fost ucis și ar avea șapte și cinci ani până la pronunțarea unui verdict conform calendarului propus de apărare”, se arată în document.

Avocații lui Kirk au invocat legea din Utah care garantează victimelor infracțiunilor dreptul la o soluționare rapidă a acuzațiilor, fără întârzieri nejustificate. De asemenea, au solicitat instanței să solicite rapoarte lunare de progres sau conferințe de stare a faptelor și să ia în considerare interesele familiei înainte de a acorda prelungiri de programare.

Echipa de apărare a lui Tyler Robinson a propus o dată provizorie de începere a procesului în al treilea trimestru al anului 2029, argumentând că stabilirea unei date ferme acum ar crea o „precizie falsă” și ar putea pune în pericol drepturile constituționale ale lui Robinson într-un caz de pedeapsă cu moartea, unde, așa cum a menționat apărarea, „moartea este diferită”.

Apărarea a invocat moțiunile premergătoare procesului pe care intenționează să le depună până în 2029, volumul de probe care încă așteaptă să fie examinate și complexitățile selecției juriului ca motive pentru calendarul propus.

„Din punctul de vedere al avocatului apărării, numirea într-un caz de pedeapsă cu moartea aduce cu sine o serie de responsabilități care nu se aplică în niciun alt context”, se arată în memorandumul apărării.

Avocații lui Robinson susțin că trebuie să examineze probele legate atât de vinovăție, cât și de posibila condamnare înainte de proces și că probe suplimentare sunt încă în curs de procesare, ceea ce face prematură stabilirea unei date ferme a procesului.

„Acest lucru va crea așteptări nerealiste pentru public și pentru reprezentantul victimei, ar putea determina avocații ambelor părți să ignore activitățile impuse de Constituție, ar putea grăbi această Curte să delibereze și să emită hotărâri cu privire la moțiunile preliminare importante și complexe și ar putea pune în pericol dreptul domnului Robinson la o procedură capitală care să aibă cea mai mare fiabilitate”, a susținut apărarea.

Deși procurorii se așteaptă să fie gata de proces până la 4 octombrie 2027, procurorul comitatului Utah, Jeffrey S. Gray, a susținut că începerea procesului în octombrie ar însemna că procedurile se vor întinde pe parcursul Zilei Recunoștinței și al sărbătorilor de Crăciun.

„Prin urmare, statul propune ca instanța să programeze începerea procesului la 31 ianuarie 2028”, se arată în memorandumul acuzării.

Procurorii estimează că procesul va dura aproximativ 17 săptămâni, în timp ce echipa de apărare a lui Robinson anticipează o durată a procedurilor de șase până la șapte luni.

În septembrie 2026, Robinson, în vârstă de 23 de ani, a fost judecat pentru șapte capete de acuzare, inclusiv crimă agravată, în cazul împușcării fatale a lui Charlie Kirk la un eveniment Turning Point USA la Universitatea Utah Valley pe 10 septembrie 2025.

Robinson ar putea risca pedeapsa cu moartea, chiar dacă va fi condamnat.

Tyler Robinson, acuzat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, arvea convingeri politice de extremă stânga, potrivit declarațiilor făcute anchetatorilor de mama sa și inscripțiilor de pe tuburile cartușelor din arma sa, specifice organizației teroriste „Antifa”. Mama presupusului asasin a afirmat că fiul ei devenise mai interesat de politică.

Tyler Robinson avea o relație sentimentală cu Lance Twiggs, un bărbat biologic, colegul său de apartament, care explora posibilitatea unei tranziții de gen. Procurorii susțin că diferențele dintre viața personală a lui Robinson și opiniile lui Kirk despre căsătoria între persoane de același sex și drepturile transgender ar fi contribuit la alegerea victimei.

Mesajele atribuite lui Robinson indică o acțiune planificată cu peste o săptămână înainte și motivată de convingerile sale de extremă stânga. „M-am săturat de ura lui. Cu unele forme de ură nu se poate negocia”, i-ar fi scris partenerului după atac. Pe cartușe au fost găsite inscripții precum „Hey fascist! Catch!” și versuri din „Bella ciao”, cântec asociat cândva mișcării antifasciste, acum folosit de mișcările de stânga radicală precum „Antifa”.