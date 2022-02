Probleme mari la Survivor România. Otilia Bilionera a cedat: „Am probleme mari”. Video

Otilia Bilionera a cedat presiunii în momentul în care au fost anunțate nominalizările pentru eliminare. Ea a izbucnit în plâns și a povestit cât de dificil îi este să facă față situației. Cântăreaţa are mari probleme de sănătate, iar din acest motiv i-a fost mai greu să se descurce la probleme din cadrul competiției. Cu toate acestea, Otilia Bilionera a arătat că și-a ajutat echipa cât de mult a putut și a adus puncte prețioase.

Ea și Radu Itu au fost cei doi concurenți care au fost propuși spre eliminare din competiție.

„În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău! Mă feresc de frig, cât pot, acasă, mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig. Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi. Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt”, a povestit Otilia Bilionera.

Tânăra susține că a dat tot ce a putut, în arenă, în ciuda suferinței care o chinuie. Otilia Bilionera că starea de sănătate i se schimbă de la un moment la altul, de la o zi la alta.

„Cu toate problemele mele de sănătate am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante. Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot! Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare”, a mai spus Otilia Bilionera.



Cine participă la concursul Survivor România

Din cauza unor probleme de sănătate, ținute sub tăcere, Otilia Bilionera nu a fost lăsată de medici să participe nici la primele probe ale concursului Survivor România difuzat de Pro TV.

Otlia face parte din echipa „Faimoșilor” care a pornit la drum în următoarea formulă: Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, CRBL, Elena Chiriac, Emil Rengle, Laura Giurcanu, Otilia Bilionera, Radu Itu, Robert Niță, Roxana Ciuhulescu, TJ Miles și Xonia.

Din cea de-a doua echipă, a „Războinicilor” care participă la Survivor România 2022 fac parte: Alexandra Duli, Alex Delea, Alexandru Nedelcu, Ana Dobrovie, Angela Forero, Blaze, Elena Matei, Ionuț Popa, Liviu Mihalca, Ramona Crăciunescu, Relu Pănescu și Ștefania Ștefan.