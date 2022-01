Fotografiile pe care divele de la PRO TV le-ar vrea șterse. Trecutul le bântuie. „Mă vedeam urâtă”.

Vedetele au luat cu asalt cabinetele de chirurgie plastică în toată lumea, iar în România a devenit deja un obicei pentru aşa-zisele dive pe care le vedem zilnic în diferite emisiuni TV. Iar unele dintre acesta ar dori că pozele lor din trecut să nu mai existe pe social media.

Mai jos vom vedea cum s-au transformat vedetele cu ajutorul operațiilor estetice, unele devenind de nerecunoscut

Nu este niciun secret că multe vedete din România s-au opreat, cum ar fi Andreea Tonciu și Xonia, Loredana Groza, concurentele echipei Faimoșilor, de la Survivor România 2022, şi multe altele.

Andreea Tonciu și-a făcut prima operație estetică în 2010 Aspectul fizic al Andreei Tonciu s-a modificat radical, iar concurenta Survivor România 2022 nu se teme să recunoască faptul că s-a operat de mai multe ori.

Andreea Tonciu: „Începuseră foarte multă lume să mă jignească și, apărând la televizor, mi se vedea mult mai mare (n.r. nasul), pentru că televizorul mărește. Eram într-o seară în oglindă, mă machiam, să ies afară, și mă vedeam urâtă. Am pus mâna pe telefon, am sunat, zic: ‘Dacă acum nu-mi faci programare, să plecăm luni, nu mă mai operez, că știi că mie mi-e frică’. Zis și făcut, luni am plecat în Turcia și m-am operat”, a declarat Andreea Tonciu la Teo Show.

Xonia spune că are două operații estetice

Xonia, pe numele său real Loredana Sachelaru, s-a făcut remarcată în 2014, când a colaborat cu artistul internațional J. Balvin, pentru piesa „I want cha”.

Cântăreața a fost apreciată pentru frumusețea sa și a pozat chiar și în celebra revistă Playboy. Acuzată că ar fi exagerat cu operațiile estetice, Xonia a pus schimbările suferite pe seama unor probleme de natură medicală. Prima concurentă din echipa Faimoșilor la Survivor România 2022 a recunoscut, însă, că a apelat de două ori la ajutorul medicului estetician. Xonia şi-a făcut două operații estetice în Australia, la clinica unde mama ei este angajată. Ea şi-a micşorat nasul și mărit buzele, proceduri pentru care a plătit 10.000 de euro, conform unui articol publicat în 2012 de Agenția de presă mondenă.

Roxana Ciuhulescu a suferit o transformare radicală

În 2019, la vârsta de 41 de ani, Roxana Ciuhulescu a suferit o operație de blefaroplastie. Intervenția presupune ridicarea pleoapelor, iar concurenta Survivor România 2022 declara, la vremea respectivă, că a luat această decizie din considerente medicale, pentru că pielea căzută din jurul ochilor îi afecta vederea.

„E vorba de o operație de ajustare a pleoapelor. Totuși am și eu o vârstă și se pare că pielea și-a mai pierdut din elasticitate. Nu o fac neapărat în scop estetic, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. A început să mă deranjeze când stau la calculator și m-am hotărât să fac această operație.”, declara atunci Roxana Ciuhulescu.

Otilia Bilionera, de asemenea, şi-a modelat chipul şi trupul

Otilia Bilionera a trecut prin mai multe proceduri pentru a-și menține frumusețea.

În 2017, cântăreața a optat pentru operația de augmentare a sânilor, deoarece și-a dorit ca bustul său să iasă și mai mult în evidență. Un an mai târziu, Otilia Bilionera a pășit, din nou, în cabinetul medicului estetician, pentru a-și face alte intervenții estetice.

După ce a pierdut multe kilograme, concurenta Survivor România 2022 nu a mai fost mulțumită de tenul său și a apelat la serviciile medicului estetician, pentru a elimina ridurile de expresie și cearcănele, și-a ridicat sprâncenele cu botox și a urmat o procedură de augmentare a pomeților cu acid hialuronic, relatează Fanatik

Loredana Groza este de nerecunoscut

La 49 de ani, Loredana recunoaște că nimeni nu este perfect și că uneori e nevoie de mici îmbunătățiri pentru a arăta impecabil, mai ales că industria din care face parte îi împune să afișeze o imagine fără cusur. Chiar dacă mulți o critică și spun că, cel puțin în ultimii ani, a exagerat cu operațiile estetice, Loredana susține că și-a păstrat oarecum proporțiile cu care a înzestrat-o „mama natură”.

Sursă fotografii: Fanatik